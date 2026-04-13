Bodega Aurrera: ofertas del Tianguis de frutas y verduras al 16 de abril 2026

Ofertas en el Tianguis de Mamá Lucha HOY 26 de marzo Fotoarte: La Crónica

Con la cuesta de abril todavía pegando al bolsillo, Bodega Aurrera ya activó su nuevo Tianguis de frutas y verduras con precios especiales válidos hasta el 16 de abril de 2026, una estrategia que se ha convertido en una de las favoritas de las familias mexicanas para hacer rendir la despensa.

La cadena de supermercados lanzó descuentos en productos clave para el consumo diario, desde frutas frescas y verduras hasta carnes y mariscos.

Las frutas y verduras que más destacan en las ofertas

El nuevo folleto de “Precio Bodega” pone el foco en productos frescos de alto consumo, ideales para quienes buscan surtir la semana sin disparar el gasto. Entre las ofertas más llamativas aparecen:

Plátano Chiapas a $21 el kilo.

Manzana Granny Smith Marketside a $35.00 el kilo.

Manzana Red Delicios en bolsa a $35.00 el kilo.

Manzana Pink Lady en bolsa a $35.00 el kilo.

Piña Miel a $20.00 el kilo.

Naranja a $25.00 el kilo.

Papa a $30.00 la malla.

Descuentos en pollo, cerdo y pescado

Uno de los puntos fuertes del Tianguis no está solo en frutas y verduras. El folleto incluye promociones en proteínas que ayudan a equilibrar el gasto semanal. Las más relevantes son: