Efemérides del 13 de abril: Día del Beso, legado de Eduardo Galeano y el recuerdo de Apolo 13

Efemérides de este 13 de abril Fotoarte: La Crónica

Este 13 de abril es un día para celebrar a las emociones y la memoria, ya que hoy se conmemora el Día del Beso, así como la herencia del escritor uruguayo Eduardo Galeano y también el accidente de Apollo 13 Moon Landing.

Ambas fechas resultan relevantes tanto en el ámbito cultural como el social. Por ello, en nuestra nota, te contamos un poco de la historia de ambas efemérides.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Beso el 13 de abril?

Cada 13 de abril, redes sociales, buscadores y medios digitales se llenan de preguntas sobre por qué se celebra el Día Internacional del Beso.

El origen de esta conmemoración se remonta a un concurso realizado en Tailandia, donde una pareja consiguió permanecer besándose durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, una hazaña que se convirtió en récord mundial y terminó inspirando la creación de esta fecha.

Más allá de la anécdota, la efeméride se ha consolidado como un símbolo de la importancia de los vínculos humanos en tiempos dominados por las pantallas y la hiperconectividad.

El beso, en cualquiera de sus formas, amoroso, familiar o amistoso, sigue siendo una de las expresiones más poderosas de cercanía emocional y de salud mental.

El legado de Eduardo Galeano que sigue vigente

El 13 de abril también marca el aniversario luctuoso de Eduardo Galeano, fallecido en 2015.

Autor de obras fundamentales como Las venas abiertas de América Latina, Galeano transformó la literatura y el periodismo latinoamericano con una voz capaz de mezclar poesía, historia y denuncia social.

Su pensamiento sigue vigente porque sus textos no solo retratan el pasado del continente, sino que siguen dialogando con las desigualdades, los movimientos sociales y la identidad cultural de la región.

Cada año, esta fecha revive su figura como una de las mentes más lúcidas del pensamiento hispanoamericano.

Qué ocurrió con Apolo 13 un día como hoy

En la historia de la ciencia, el 13 de abril también remite a uno de los episodios más dramáticos de la exploración espacial.

Ese día, en 1970, una explosión en el tanque de oxígeno de la misión Apollo 13 Moon Landing obligó a la tripulación a cancelar el alunizaje y centrarse en sobrevivir.

Lo que siguió fue una carrera contrarreloj de la NASA para traer de regreso a los astronautas sanos y salvos, en una operación que se convirtió en caso de estudio por su capacidad de resolver problemas bajo presión extrema y en condicinones adversas.