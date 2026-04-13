Los Juegos del Hambre regresa con “Amanecer en la cosecha”: ¿De qué tratará la nueva precuela de la saga?

Amanecer en la cosecha Lionsgate liberó el tráiler de ‘Amanecer en la cosecha’, la nueva entrega de la saga The Hunger Games que se centrará en la historia de un joven Haymitch Abernathy en la arena más mortal.

Lionsgate lanzó un nuevo adelanto de ‘Amanecer en la cosecha’, precuela de la trilogía Los Juegos del Hambre que conquistó librerías y cines durante la fiebre de novelas juveniles distópicas.

También creación de la escritora Suzanne Collins, esta nueva entrega explorará el pasado de uno de los personajes más queridos por el público, Haymitch Abernathy, a la par que mostrará las primeras chispas de una revolución que busca el momento correcto para estallar.

‘Amanecer en la cosecha’: ¿de qué tratará la nueva película de Los Juegos del Hambre?

La historia de Amanecer en la cosecha nos lleva veinticuatro años atrás desde la revolución liderada por el Sinsajo, Katniss Everdeen interpretada por Jennifer Lawrence, y se centra en el que fue su mentor en los juegos, el cínico Haymitch Abernathy que Woody Harrelson inmortalizó con una actuación para recordar.

El encargado de llenar los zapatos de Harrelson, es Joseph Zada, quien traerá a la vida a un joven Haymitch de 16 años y quien no sólo enfrentará el sangriento segundo vasallaje del Capitolio tras una injusta selección, sino que también experimentará el mayor cambio de su vida... para mal.

All machines can be broken. ⁰⁰#TheHungerGames: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. pic.twitter.com/yw0sPqYzwl — lionsgate (@Lionsgate) April 13, 2026

Esta nueva cruzada entregará los elementos políticos clásicos de las historias escritas por Suzanne Collins al mostrar los primeros intentos de protesta en Panem, así como el comienzo de las estrategias silenciosas que buscan derrocar el gobierno dictador del Capitolio.

Los juegos que se mostrarán en Amanecer en la cosecha pertenencen al segundo vasallaje de este evento, en el cual los tributos seleccionados y seleccionadas serán el doble por cada distrito, es decir, dos mujeres y dos hombres, volviéndola la edición más sangrienta y cruel de los libros.

El pasado de Haymitch Abernathy, el segundo vencedor del Distrito 12

La nueva película es una adaptación de la novela que lleva el mismo nombre, esta ocasión narrada por Haymitch Abernathy, el alcohólico mentor de Katniss y Peeta en la triología original, y el segundo vencedor de los Juegos del Hambre del Distrito 12.

Sin embargo, esta victoria es una de las historias más trágicas en la saga distópica, pues la vida de Haymitch estará asediada por la tragedia, la pérdida y el terror desde que, tras defender a su novia Lenore de un conflicto con los Agentes de la Paz (la “policía” en este universo literario), es seleccionado directamente para participar en el segundo vasallaje de los juegos.

Una vez dentro de la arena más colorida, Haymitch tendrá que enfrentarse no sólo a otros tributos para salvar su vida, sino a las primeras intrigas de una revolución que ha puesto sus ojos en él para iniciarla, lo que trerá consecuencias irreparables a su futuro y las personas que ama.

¿Cómo funciona un vasallaje en Los Juegos del Hambre?

En el universo de los Juegos del Hambre, un vasallaje es una edición especial que ocurre cada 25 años, caracterizada por giros sádicos en la selección de “tributos” y presentando arenas de juego más complicadas para las y los jugadores.

Durante el dominio del Capitolio en Panem, existieron tres vasallajes:

25º Juegos: Los distritos tuvieron que votar sus propios tributos en lugar de ser sorteados, obligando a las personas a participar activamente en el sacrificio de sus hijos e hijas.

Los distritos tuvieron que votar sus propios tributos en lugar de ser sorteados, obligando a las personas a participar activamente en el sacrificio de sus hijos e hijas. 50º Juegos: Esta edición se verá en Amanecer en la cosecha , cuya característica especial fue la selección del doble de tributos en cada distrito.

Esta edición se verá en , cuya característica especial fue la selección del doble de tributos en cada distrito. 75º Juegos: Los segundos Juegos de Katniss y Peeta que transcurrieron durante la novela y película En Llamas. El giro especial de este vasallaje fue la selección de tributos vencedores, obligando a personas ya triunfadoras a regresar a la arena como una estrategia para apagar la revolución.

Bajo la dirección de Francis Lawrence, director de la trilogía principal y precuela predecesoras del mismo universo, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha es una de las películas más esperadas del 2026, además de que crea la expectativa en sus fanáticos sobre posibles nuevas novelas que sigan expandiendo este distópico mundo.