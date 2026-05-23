Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: horario, canal, alineaciones y todo lo que debes saber de la Final de Vuelta de Liga MX 2026

Pumas vs Cruz Azul EN VIVO: horario, canal y todo lo que debes saber de la Final de Vuelta de Liga MX 2026

La cancha de Ciudad Universitaria será escenario de uno de los partidos más esperados del futbol mexicano. Pumas y Cruz Azul definirán al campeón de la Liga MX Clausura 2026 en una Final de Vuelta que promete intensidad desde el silbatazo inicial.

Después de un torneo marcado por remontadas, polémicas arbitrales y múltiples estadios, el torneo llega a su último capítulo. Ambos clubes cargan historias distintas, pero una misma urgencia: levantar el trofeo y cerrar el semestre con la gloria.

El ambiente alrededor del encuentro ya se siente como una tormenta eléctrica a punto de explotar. Miles de aficionados universitarios agotaron boletos en cuestión de horas, mientras la afición celeste espera romper una nueva barrera emocional en una final que puede convertirse en histórica.

¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul?

El partido entre Pumas y Cruz Azul se jugará este domingo 24 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

Horario del partido

Fecha: domingo 24 de mayo de 2026

Hora: 7:00 horas tiempo del centro de México

Estadio: Olímpico Universitario

La expectativa creció durante toda la semana debido al nivel futbolístico que mostraron ambos equipos en la ida, donde dejaron abierta la eliminatoria y elevaron la tensión para el duelo definitivo.

¿Dónde ver EN VIVO la Final de Liga MX 2026?

Los aficionados podrán seguir el encuentro completamente EN VIVO a través de televisión abierta y plataformas digitales.

Canales de transmisión

Canal 5

TUDN

ViX Premium

La transmisión arrancará minutos antes del encuentro con análisis, entrevistas y cobertura especial desde Ciudad Universitaria.

Pumas quiere volver a tocar la gloria

El conjunto universitario llega motivado después de un torneo donde logró consolidar una plantilla competitiva y mucho más agresiva en el ataque. La escuadra auriazul encontró equilibrio en la liguilla y convirtió CU en una fortaleza difícil para cualquier rival.

Uno de los factores más importantes para Pumas ha sido su intensidad ofensiva. El equipo apostó por velocidad en las bandas y presión alta, una fórmula que le permitió eliminar a rivales complicados durante la fase final.

Además del aspecto futbolístico, existe un ingrediente emocional. La afición universitaria lleva años esperando una nueva consagración y considera esta final como una oportunidad para recuperar protagonismo dentro del futbol mexicano.

Cruz Azul busca confirmar su nueva era

Del otro lado aparece un Cruz Azul más sólido y menos vulnerable que en torneos anteriores. La Máquina consiguió estabilidad, mejoró defensivamente y encontró variantes ofensivas que lo llevaron nuevamente a pelear por el campeonato.

El equipo cementero llega con la presión natural que acompaña cada final. Sin embargo, también arriba con experiencia y una plantilla acostumbrada a partidos de alta tensión.

La combinación entre jugadores veteranos y jóvenes le dio profundidad al plantel celeste. Esa mezcla permitió que Cruz Azul sobreviviera a series complejas y mantuviera la calma en momentos críticos del torneo.

Posibles alineaciones para la Final de Vuelta de la Liga MX

Posible alineación de Pumas

Julio González

Pablo Bennevendo

Lisandro Magallán

Nathan Silva

Adrián Aldrete

Ulises Rivas

César Huerta

Piero Quispe

Eduardo Salvio

Guillermo Martínez

Rogelio Funes Mori

Posible alineación de Cruz Azul

Kevin Mier

Ignacio Rivero

Willer Ditta

Gonzalo Piovi

Carlos Rotondi

Erik Lira

Charly Rodríguez

Lorenzo Faravelli

Uriel Antuna

Ángel Sepúlveda

Giorgos Giakoumakis

Una final que puede marcar época

Más allá del trofeo, este partido representa una oportunidad gigantesca para ambos clubes. Pumas quiere recuperar su peso histórico y convertir esta generación en una referencia moderna del club. Cruz Azul, en cambio, busca consolidar un proyecto que ha ganado fuerza torneo tras torneo.

La Final de la Liga MX 2026 no solo enfrenta a dos equipos de la capital. También reúne dos estilos, dos narrativas y dos aficiones que viven el futbol al máximo.