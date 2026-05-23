ZUZU: el brunch escondido en CDMX que transforma una terraza en una experiencia sensorial

Zuzu Cocina de Campo Foto: Jaime Morales

En una ciudad donde la oferta gastronómica parece no tener fin, todavía existen lugares capaces de sorprender. No por su tamaño, ni por su ubicación evidente, sino por la experiencia que construyen alrededor de lo cotidiano. Ese es el caso de ZUZU, un brunch que se esconde entre las calles de la Roma y que ha logrado convertirse en uno de los secretos mejor guardados de la Ciudad de México.

Más que un restaurante, ZUZU es una experiencia que invita a desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad para reconectar con algo más simple: la comida, el espacio y el momento.

Una terraza secreta que redefine el brunch en CDMX

Lejos del ruido habitual de la Roma, ZUZU propone un concepto íntimo y cuidadosamente curado. No se trata solo de ir a comer, sino de habitar un espacio.

La propuesta gira en torno a una terraza escondida que, desde el primer momento, genera una sensación de descubrimiento. Esa idea de “lugar secreto” no es casual: forma parte de la experiencia que busca que el visitante sienta que encontró algo distinto dentro de la ciudad.

El concepto apunta hacia una pausa. Un escape breve, pero necesario.

Desde el primer momento, la cocina deja clara su filosofía: trabajar con insumos frescos, de trazabilidad cuidada y con una lógica casi artesanal. “Trabajamos completamente sobre la marcha agrícola… nos gusta tener insumos justamente trazados”, explican, dejando ver que aquí el producto manda.

Un menú que juega entre lo tradicional y lo inesperado: ZUZU Brunch

Uno de los primeros encuentros con la carta llega con unos chilaquiles blancos que rompen cualquier expectativa. Lejos de la receta clásica, aquí se presentan con una base de salsa bechamel con habanero. El picante, lejos de ser agresivo, aparece de forma progresiva, casi elegante.

“El habanero es muy sutil, pero sí llega a degustar el picor”, explican. Y para los más valientes, hay un extra: “le ponemos un poquito más de habanero en la parte de arriba para la gente que le guste sufrir un poquito más”.

A su lado, unas enchiladas de cochinita se colocan como una de las nuevas apuestas del menú. Jugosas, intensas, coronadas con cebolla encurtida y acompañadas de frijoles, son una reinterpretación que respeta la tradición pero la lleva a otro nivel. El secreto está en su adobo: “es la base de jugo de naranja agria y un poquito de vinagre… una receta muy sencilla, pero el procedimiento ese sí es como se cree con nosotros”.

Mar y tierra con identidad propia

El menú también apuesta fuerte por los sabores del mar. Uno de los platos más celebrados es el ceviche a la caribeña, preparado con medallones de atún fresco, mango, pepino y un alioli de chipotle hecho en casa. El resultado es un balance entre frescura, acidez y un ligero toque ahumado que lo vuelve adictivo.

“Es uno de los más pedidos”, aseguran, y no es difícil entender por qué.

Otro imprescindible son los sopes de pulpo, donde la técnica marca la diferencia. La masa, hecha a mano, sirve como base para un pulpo trabajado con precisión para evitar la textura chiclosa. “Tenemos un procedimiento un poquito más largo… pero es muy muy suave”, explican. El plato se completa con guacamole, queso feta y crema, logrando una mezcla que sorprende desde el primer bocado.

Brunch time Foto: Jaime Morales

Cocina colectiva: el ADN del menú

Detrás de cada platillo no hay una sola mente, sino un proceso colectivo. “Son ideas que entre ellos peloteamos mucho… el equipo de cocina lleva muchas ideas”, cuentan. Esa dinámica colaborativa se traduce en una carta viva, en constante evolución, donde cada propuesta pasa por pruebas antes de llegar a la mesa.

“De esa lluvia de ideas sacamos las mejores… y de ahí seleccionamos los mejores platillos”. El resultado es una cocina honesta, sin pretensiones, pero con mucha intención.

Bebidas que rompen lo convencional

Si la comida sorprende, la barra no se queda atrás. Aquí, las bebidas son parte fundamental de la experiencia.

Desde opciones frescas como una bebida de guayaba infusionada con canela, pensada para acompañar desayunos sin resultar pesada, hasta propuestas más complejas como una reinterpretación de la clásica Bloody Mary, clarificada y con base de tequila.

Pero el verdadero protagonista es un trago que redefine el concepto de mixología: una bebida inspirada en el taco al pastor.

Brunch time Foto: Jaime Morales

“Separamos todos los ingredientes… y los infusionamos en un trago”, explican. El proceso incluye un fatwash con mezcal, manteca de cerdo y tortilla tatemada, seguido de una mezcla con jugo de naranja, piña y cilantro. El resultado no solo se bebe, se experimenta.

“Literalmente te va a saber un poquito más al taco”, dicen, y no es exageración: es una experiencia sensorial que transforma la percepción del sabor.

El cierre perfecto: postres líquidos con personalidad

Para cerrar, la propuesta apuesta por bebidas que juegan entre lo dulce y lo complejo. Un carajillo con chocolate, licor 43 y fernet abre el camino, mientras que un espresso martini de la casa lleva la experiencia a otro nivel.

Este último incorpora vainilla y una espuma elaborada con cerveza negra, logrando un balance entre notas dulces y amargas. “Es meramente experimental para cambiar los sabores clásicos”, explican, dejando claro que aquí la creatividad no tiene límites.

Más que un menú ZUZU es una experiencia imperdible en CDMX

Lo que queda claro es que esta propuesta no busca replicar recetas, sino reinterpretarlas. Cada platillo, cada bebida, responde a una idea: sorprender sin perder identidad.

En un panorama gastronómico saturado de fórmulas, aquí se apuesta por algo más arriesgado: construir desde la colaboración, el producto y la experiencia.

Y eso, hoy en día, no es poca cosa.