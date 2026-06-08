ChiquitiBum Carta Blanca revive la nostalgia de 1986 y trae de vuelta la icónica porra de la ‘Chiquitibum’ (Carta Blanca)

La marca de cerveza Carta Blanca anunció de manera oficial el regreso de la Chiquitibum, la emblemática porra que se convirtió en un pilar de la identidad de la cultura popular mexicana durante el Mundial de 1986.

La marca lanza una edición especial de latas temáticas y una colección limitada de jerseys vintage

La marca de cerveza Carta Blanca anunció el regreso oficial de la Chiquitibum, la emblemática porra que se consolidó como uno de los símbolos más entrañables de la cultura popular mexicana desde 1986.

Cuarenta años después de convertirse en un fenómeno que trascendió las pantallas para instalarse en las calles y reuniones familiares, la iniciativa busca conectar el espíritu festivo de quienes vivieron ese momento histórico con las nuevas generaciones.

Para ello, se presenta una reinterpretación de la icónica porra que mantiene su esencia original, pero incorpora una propuesta musical y cuenta con un ritmo renovado.

La marca lanza una edición especial de latas temáticas inspiradas en la estética de los ochenta

Como parte de esta campaña conmemorativa, la firma cervecera introdujo una edición especial de latas temáticas inspiradas por completo en el diseño y los elementos gráficos de 1986.

Esta producción especial se encuentra disponible por tiempo limitado a partir del mes de junio en todos los puntos de venta a nivel nacional y las sucursales de formato SIX.

Colección exclusiva de colección: diseñan playeras de edición limitada junto a Atlética

De manera complementaria y por primera vez en su historia, Carta Blanca concretó una alianza comercial con la marca Atlética para el lanzamiento de una colección exclusiva de playeras conmemorativas.

Las prendas rinden un homenaje a la época del Mundial y son de edición limitada, ya que únicamente se fabricaron 1,986 piezas por diseño.

Esta línea de ropa deportiva conmemorativa podrá ser adquirida en los puntos de venta oficiales de Atlética, el sitio web de la marca y mediante dinámicas especiales en sus redes sociales.