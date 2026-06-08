¿Cuáles son las multas que pueden recibir bares y negocios que transmitan los partidos del Mundial 2026 sin el permiso previo de la FIFA?

Bares y negocios podrían recibir multas millonarias si transmiten sin autorización los partidos del Mundial 2026. (Cuartoscuro)

Restaurantes y bares de la CDMX, Monterrey, Guadalajara y otros estados de la República podrían recibir multas millonarias por transmitir los partidos de la Copa del Mundo 2026 sin la autorización de la FIFA.

Es por esta razón que muchos establecimientos de alimentos y bebidas han colocado gigantescas pantallas para exhibir los partidos mundialistas en sus locales y ofrecer a sus clientes lo mejor de este campeonato de fútbol.

Sin embargo, muchos de estos bares y restaurantes desconocen que este tipo de acciones pueden derivar en importantes sanciones económicas o incluso en problemas legales.

Autoridades federales y organismos comerciales han establecido medidas estrictas de advertencia en contra de todos aquellos que exhiban de manera pública los partidos de esta justa deportiva o usen su imagen sin los derechos correspondientes.

¿Qué dice la Ley mexicana de las transmisiones del Mundial 2026 en bares y negocios?

Según lo establecido por la Ley Federal del Derecho de Autor, es ilegal fijar, reproducir, almacenar o distribuir contenido protegido sin autorización de sus respectivos titulares; en este caso, la FIFA, que es la encargada de autorizar la exhibición pública de este certamen internacional.

Asimismo, muchos creen que este tipo de establecimientos no incumplen la ley, al no cobrar entrada; sin embargo, las normativas establecen que cuando se generan beneficios económicos, las autoridades pueden imponer sanciones en contra de estos locales.

¿Cuánto podría pagar un negocio si es multado por la FIFA?

Según autoridades, señalan que la penalización podría alcanzar los 250 mil Unidades de Medida y Actualización, un monto equivalente a 29.3 millones de pesos. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) subraya que cualquier establecimiento, sin importar sus dimensiones, será acreedor a una clausura temporal de 90 días hábiles.

Recuerda que el Gobierno de la Ciudad de México estableció ocho sedes o Fan Zones en donde se transmitirán todos los partidos de la Copa del Mundo 2026 y estarán ubicados en:

Parque La Bombilla en Álvaro Obregón

Parque de la Constitución en Coyoacán

Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero

Revolución en Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco en Iztapalapa

Unidad Independencia en Magdalena Contreras

Deportivo Vivanco en Tlalpan

Deportivo en Xochimilco

Es importante resaltar que el IMPI destaca que estos puntos de consumo, sin importar su dimensión, deben contar con los permisos emitidos por la Federación de Fútbol para la transmisión del contenido relacionado con esta justa deportiva.