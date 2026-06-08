Metro CDMX ¿Cuánto gana un conductor y qué se necesita estudiar para serlo?

A pesar de las recientes remodelaciones en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México (CDMX) y pese a las constantes fallas que reportan los usuarios a través de redes sociales, es uno de los transportes más grandes de la capital.

Con 12 líneas que recorren los cuatro puntos cardinales del corazón de México y sus 195 estaciones, los trenes de este servicio movilizan a millones de pasajeros en un horario de lunes a viernes de 5:00 a 00:00 horas y los fines de semana cuentan con un itinerario de 6:00 a 24:00 horas.

¿Cuánto gana un operador del Metro de la CDMX?

Con los constantes desarrollos en su infraestructura, también crece el interés por conocer el trabajo de los conductores ferroviarios, así como las condiciones laborales y las ventajas económicas que tienen estos servidores públicos.

Según un documento emitido por Transparencia de la CDMX, hasta enero de 2025, el salario de los choferes de vehículos tipo A superaba los 11 mil pesos mensuales, mientras que los operadores con la plaza de gerente N-5 y director D percibían un salario de más de 14 mil pesos al mes.

Debido a las modificaciones salariales que se obtuvieron en febrero de 2026, en las que se aplicó un incremento salarial del 3.5%, así como diversos ajustes en el tabulador de sueldos, los salarios fueron modificados; sin embargo, el documento que acredita los aumentos aún no se encuentra disponible en los canales oficiales del STC.

Conoce los requisitos que te piden para ser conductor del Metro.

Para formar parte de este equipo deberás conocer los requisitos que solicita el Sistema de Transporte de la CDMX en sus convocatorias:

Ser mayor de 18 años

Contar con documentación básica

Presentar certificado o constancia de estudios

Contar con cartilla militar liberada en el caso de hombres

Aprobar exámenes médicos, psicométricos y de aptitud

No contar con antecedentes penales

Presentar constancias/título: Dependiendo de la convocatoria, pueden pedir título profesional, técnico o constancia de profesiones

De acuerdo con las convocatorias previas, no existe una carrera universitaria obligatoria para ser conductor del Metro, pero es probable que el sistema solicite diversos procesos de evaluación y capacitación internos.