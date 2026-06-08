Festival del mollete Sanborns Últimos días del Festival del Mollete en Sanborns: ¿cuándo termina y qué promociones hay? (Pexels)

El tradicional Festival del Mollete de Sanborns se encuentra en los últimos días de su vigencia en este 2026; puedes aprovecharlo antes que concluya el querido festival.

El festival se despide de todas las sucursales el 30 de junio

Como es costumbre en el calendario de festivales de la cadena, estas promociones tienen una duración limitada y suelen abarcar únicamente el mes completo en el que se lanzan.

Para esta edición de 2026, el festival concluirá el próximo martes 30 de junio, fecha límite en la que los platillos especiales dejarán de estar disponibles en el menú de los restaurantes.

Los platillos se pueden solicitar durante todo el día en cualquiera de las sucursales, tanto en consumo dentro del establecimiento como en servicio para llevar.

Tras el cierre de este evento, la cadena de restaurantes dará paso a sus habituales festivales de la segunda mitad del año, enfocados en platillos patrios y de temporada.

Último mes para disfrutar del menú especial de temporada del festival del mollete

Este evento gastronómico, que año con año se convierte en uno de los favoritos de los comensales mexicanos, ofrece un menú especial que transforma el clásico mollete de frijol y queso a través de diversas recetas tradicionales que incluyen ingredientes como chilaquiles, cochinita pibil, arrachera, tocino, entre otras opciones.

Para darle una despedida al festival favorito de los mexicanos, Sanborns tiene un especial menuú

Molletes:

Mollete con cochinita pibil, incluye cebolla morada en escabeche

Mollete con tocino

Molletes Sanbrons incluye salsamexicana

Tecolotes, molletes con chilaquiles, ya sean verdes o rojos.

Mollete con milanesa de cerdo empanizada con salsa mexicana

Molletzzas:

Molletzza de peperoni

Molletzza mexicana

Molletzza hawaiana

Molletzza campechana

Molletzza de pollo al pibil

Cabe mencionar que cada uno de los molletes y molletzzas va en un paquete de cuatro piezas, lo que hace más atractiva la venta. El precio es aproximadamente entre los 79 pesos y los 330 pesos si son platones combinados.

¿Cómo surgió el Festival del Mollete Sanborns?

Surgió a finales del siglo XX y principios de los años 2000.

Sanborns comenzó a implementar una estrategia de mercadotecnia que en la actualidad ha tenido mucho éxito: los festivales temáticos temporales.

¿Por qué se volvió tan popular?

El festival se consolidó en el gusto de la gente por estas razones principales:

Al durar solo un mes, genera en el público la urgencia de ir a probar las combinaciones especiales antes de que las quiten del menú. Se convirtió en una costumbre de temporada para los clientes frecuentes de la cadena.