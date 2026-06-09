Martes de Frescura Walmart HOY 9 de junio 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que conviene aprovechar

Cada martes, llega el momento de revisar las mejores promociones y, este 9 de junio de 2026, Walmart volvió a activar su tradicional Martes de Frescura, poniendo las mejores promociones sobre productos de consumo diario indispensables para la comida de la semana.
Durante el Martes de Frescura Walmart, distintas frutas, verduras y carnes reciben descuentos tanto en sucursales físicas como en compras en línea.
Las categorías que no puedes dejar pasar este Martes de Frescura HOY 9 de junio
Entre los artículos que están destacando este martes aparecen opciones para armar desde una comida completa hasta la despensa base de la semana.
Frutas y verduras
- Papaya a $42.00 el kilo
- Piña Miel a $23.00 el kilo
- Mango Paraíso a $29.00 el kilo
- Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo
- Melón Chino a $26.00 el kilo
- Guayaba a $65.90 el kilo
- Sandía a $16.00 el kilo
- Plátano Chiapas a $26.00 el kilo
- Manzana roja a $39.00 el kilo
- Manzana Granny Smith a $59.00 el kilo
- Pepino a $24.00 el kilo
- Toronja a $30.00 el kilo
- Mandarina a $65.00 el kilo
- Naranja a $32.00 el kilo
- Limón con semilla a $40.00 el kilo
- Limón sin semilla a $45.00 el kilo
- Tomate verde a $42.90 la malla
- Papa blanca a $63.00 el kilo
- Chayote sin espinas a $39.90 el kilo
- Cebolla blanca a $26.00 el kilo
- Jitomate a $36.00 el kilo
- Aguacate Hass a $62.00 el kilo
- Perón Golden en bolsa a $54.00 el kilo
- Ciruela a $89.00 el kilo
- Durazno a $49.00 el kilo
- Kiwi a $99.00 el kilo
- Chile Poblano a $119.00 el kilo
- Chile Serrano a $59.00 el kilo
- Lechuga Romana a $24.90 la pieza
- Apio a $39.90 el kilo
- Brócoli a $64.00 el kilo
- Col blanca a $29.90 el kilo
- Zanahoria a $18.00 el kilo
- Betabel a $39.90 el kilo
- Ejote a $69.00 el kilo
- Perejil a $10.90 el manojo
- Espinaca a $14.90 el manojo
- Calabaza japonesa a $36.90 el kilo
- Cilantro a $11.00 el manojo
- Acelga a $12.90 el manojo
- Champiñones a $108.00 el kilo
- Pera de Anjou a $39.00 el kilo
- Jícama a $29.90 el kilo
- Jitomate Bola a $39.90 el kilo
- Tomate verde a $69.00 el kilo
Carnes, pollos y pescados
- Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 por kilo
- Filete de tilapia: $116.00 por kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: $174.00 por kilo
- Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 por kilo
- Pechuga sin piel: $172.00 por kilo
- Muslo de pollo Just Bare 540 g: $54.00 el empaque
- Pechuga de pollo con piel: $152.00 por kilo
- Molida de cerdo: $109.00 por kilo
- Pierna de cerdo en trozo: $108.00 por kilo
- Camarón grande sin cabeza: $339.00 por kilo
- Pierna de pollo Just Bare 445 g: $54.00 el empaque
- Chuleta natural de cerdo: $97.00 por kilo
Cómo aprovechar el Martes de Frescura de Walmart
Antes de agregar productos al carrito, conviene revisar qué sí consumirás en casa durante la semana y priorizar artículos con mayor rotación.
- Crea una lista y apégate a ella
- Prioriza frutas y verduras de temporada
- Comparar precio por kilo y no solo por empaque
- Acude temprano para alcanzar todo lo que necesitas