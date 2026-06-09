Martes de Frescura Walmart HOY 9 de junio 2026: estas son las ofertas en frutas, verduras y carnes que conviene aprovechar

Cada martes, llega el momento de revisar las mejores promociones y, este 9 de junio de 2026, Walmart volvió a activar su tradicional Martes de Frescura, poniendo las mejores promociones sobre productos de consumo diario indispensables para la comida de la semana.

Durante el Martes de Frescura Walmart, distintas frutas, verduras y carnes reciben descuentos tanto en sucursales físicas como en compras en línea.

Las categorías que no puedes dejar pasar este Martes de Frescura HOY 9 de junio

Entre los artículos que están destacando este martes aparecen opciones para armar desde una comida completa hasta la despensa base de la semana.

Frutas y verduras

Papaya a $42.00 el kilo

Piña Miel a $23.00 el kilo

Mango Paraíso a $29.00 el kilo

Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo

Melón Chino a $26.00 el kilo

Guayaba a $65.90 el kilo

Sandía a $16.00 el kilo

Plátano Chiapas a $26.00 el kilo

Manzana roja a $39.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $59.00 el kilo

Pepino a $24.00 el kilo

Toronja a $30.00 el kilo

Mandarina a $65.00 el kilo

Naranja a $32.00 el kilo

Limón con semilla a $40.00 el kilo

Limón sin semilla a $45.00 el kilo

Tomate verde a $42.90 la malla

Papa blanca a $63.00 el kilo

Chayote sin espinas a $39.90 el kilo

Cebolla blanca a $26.00 el kilo

Jitomate a $36.00 el kilo

Aguacate Hass a $62.00 el kilo

Perón Golden en bolsa a $54.00 el kilo

Ciruela a $89.00 el kilo

Durazno a $49.00 el kilo

Kiwi a $99.00 el kilo

Chile Poblano a $119.00 el kilo

Chile Serrano a $59.00 el kilo

Lechuga Romana a $24.90 la pieza

Apio a $39.90 el kilo

Brócoli a $64.00 el kilo

Col blanca a $29.90 el kilo

Zanahoria a $18.00 el kilo

Betabel a $39.90 el kilo

Ejote a $69.00 el kilo

Perejil a $10.90 el manojo

Espinaca a $14.90 el manojo

Calabaza japonesa a $36.90 el kilo

Cilantro a $11.00 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Champiñones a $108.00 el kilo

Pera de Anjou a $39.00 el kilo

Jícama a $29.90 el kilo

Jitomate Bola a $39.90 el kilo

Tomate verde a $69.00 el kilo

Carnes, pollos y pescados

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 por kilo

Filete de tilapia: $116.00 por kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel: $174.00 por kilo

Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 por kilo

Pechuga sin piel: $172.00 por kilo

Muslo de pollo Just Bare 540 g: $54.00 el empaque

Pechuga de pollo con piel: $152.00 por kilo

Molida de cerdo: $109.00 por kilo

Pierna de cerdo en trozo: $108.00 por kilo

Camarón grande sin cabeza: $339.00 por kilo

Pierna de pollo Just Bare 445 g: $54.00 el empaque

Chuleta natural de cerdo: $97.00 por kilo

Cómo aprovechar el Martes de Frescura de Walmart

Antes de agregar productos al carrito, conviene revisar qué sí consumirás en casa durante la semana y priorizar artículos con mayor rotación.