Martimiércoles Chedraui 9 y 10 de junio 2026: estas son las frutas y verduras que llegan con precios para llenar el refri a un súper precio

Cada semana, el Martimiércoles de Chedraui, a los hogares mexicanos con la finalidad de ayudar a estirar el presupuesto sin sacrificar frescura de las frutas, verduras y carnes que consumimos.

Las ofertas ocurren durante martes y miércoles, concentrando descuentos especiales en los departamentos de productos frescos y de temporada.

¿Qué ofertas hay en el Martimiércoles de Chedraui del 9 y 10 de junio?

Para esta edición, el foco está puesto en productos básicos que suelen consumirse de manera constante y que permiten armar comidas completas sin elevar demasiado el gasto.

Frutas

Mango Paraíso a $19.50 el kilo

Papaya Maradol a $22.50 el kilo

Uva roja sin semilla a $29.50 el kilo

Blueberry a $34.50 el domo de 170 g

Frambueso a $49.50 el domo de 170 g

Guayaba a $52.00 el kilo

Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g

Kiwi a $39.50 el kilo

Mamey a $29.90 el kilo

Manzana Ambrosía a $27.50 el kilo

Verduras

Tomate Saladet a $16.50 el kilo

Aguacate Hass a $46.90 la malla

Cebolla blanca a $24.00 el kilo

Tomate verde a $32.50 el kilo

Berenjena a $49.50 el kilo

Champiñón a $98.00 el kilo

Aguacate Hass a $59.90 el kilo

Alcachofa Microwave a $179.00 el kilo

Pepino verde a $19.50 el kilo

Apio a $29.90 el kilo

Carnes

Milanesa de cerdo: $99.90 el kilo

Pulpa de cerdo: $99.90 el kilo

Carne molida de cerdo: $99.90 el kilo

Cómo aprovechar el Martimiércoles y ahorrar de verdad

Las promociones no tienen sentido si no compras con estrategia para llenar el carrito. Estas son algunas prácticas que ayudan a que el ahorro sea real:

Hacer una lista antes de salir

Comprar únicamente fruta y verdura que realmente se consumirá en la semana

Priorizar productos de temporada

Comparar precio por kilo y no solo el descuento anunciado

Aprovechar para preparar comidas y congelar porciones

También conviene revisar primero qué ya hay en casa. Comprar barato algo que terminará olvidado en tu alacena o que se echará a perder en el refrigerador sigue siendo gastar de más.

Si estás pensando en surtir frutas y verduras, estos dos días suelen ser una gran opción. No olvides buscar y comparar con otras opciones.