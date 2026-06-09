Martimiércoles Chedraui 9 y 10 de junio 2026: estas son las frutas y verduras que llegan con precios para llenar el refri a un súper precio

Cada semana, el Martimiércoles de Chedraui, a los hogares mexicanos con la finalidad de ayudar a estirar el presupuesto sin sacrificar frescura de las frutas, verduras y carnes que consumimos.
Las ofertas ocurren durante martes y miércoles, concentrando descuentos especiales en los departamentos de productos frescos y de temporada.
¿Qué ofertas hay en el Martimiércoles de Chedraui del 9 y 10 de junio?
Para esta edición, el foco está puesto en productos básicos que suelen consumirse de manera constante y que permiten armar comidas completas sin elevar demasiado el gasto.
Frutas
- Mango Paraíso a $19.50 el kilo
- Papaya Maradol a $22.50 el kilo
- Uva roja sin semilla a $29.50 el kilo
- Blueberry a $34.50 el domo de 170 g
- Frambueso a $49.50 el domo de 170 g
- Guayaba a $52.00 el kilo
- Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g
- Kiwi a $39.50 el kilo
- Mamey a $29.90 el kilo
- Manzana Ambrosía a $27.50 el kilo
Verduras
- Tomate Saladet a $16.50 el kilo
- Aguacate Hass a $46.90 la malla
- Cebolla blanca a $24.00 el kilo
- Tomate verde a $32.50 el kilo
- Berenjena a $49.50 el kilo
- Champiñón a $98.00 el kilo
- Aguacate Hass a $59.90 el kilo
- Alcachofa Microwave a $179.00 el kilo
- Pepino verde a $19.50 el kilo
- Apio a $29.90 el kilo
Carnes
- Milanesa de cerdo: $99.90 el kilo
- Pulpa de cerdo: $99.90 el kilo
- Carne molida de cerdo: $99.90 el kilo
Cómo aprovechar el Martimiércoles y ahorrar de verdad
Las promociones no tienen sentido si no compras con estrategia para llenar el carrito. Estas son algunas prácticas que ayudan a que el ahorro sea real:
- Hacer una lista antes de salir
- Comprar únicamente fruta y verdura que realmente se consumirá en la semana
- Priorizar productos de temporada
- Comparar precio por kilo y no solo el descuento anunciado
- Aprovechar para preparar comidas y congelar porciones
También conviene revisar primero qué ya hay en casa. Comprar barato algo que terminará olvidado en tu alacena o que se echará a perder en el refrigerador sigue siendo gastar de más.
Si estás pensando en surtir frutas y verduras, estos dos días suelen ser una gran opción. No olvides buscar y comparar con otras opciones.