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La nueva edición del Martimiércoles de Chedraui vuelve con descuentos en frutas y verduras, perfilándose como una oportunidad para hacer las mejores compras

Martimiércoles Chedraui 9 y 10 de junio 2026: estas son las frutas y verduras que llegan con precios para llenar el refri a un súper precio

Por Areli Méndez C.
Martimiércoles Chedraui 9 y 10 de junio 2026: estas son las frutas y verduras que llegan con precios para llenar el refri a un súper precio
Martimiércoles Chedraui 9 y 10 de junio 2026: estas son las frutas y verduras que llegan con precios para llenar el refri a un súper precio

Cada semana, el Martimiércoles de Chedraui, a los hogares mexicanos con la finalidad de ayudar a estirar el presupuesto sin sacrificar frescura de las frutas, verduras y carnes que consumimos.

Las ofertas ocurren durante martes y miércoles, concentrando descuentos especiales en los departamentos de productos frescos y de temporada.

¿Qué ofertas hay en el Martimiércoles de Chedraui del 9 y 10 de junio?

Para esta edición, el foco está puesto en productos básicos que suelen consumirse de manera constante y que permiten armar comidas completas sin elevar demasiado el gasto.

Frutas

  • Mango Paraíso a $19.50 el kilo
  • Papaya Maradol a $22.50 el kilo
  • Uva roja sin semilla a $29.50 el kilo
  • Blueberry a $34.50 el domo de 170 g
  • Frambueso a $49.50 el domo de 170 g
  • Guayaba a $52.00 el kilo
  • Flor de Jamaica Chedraui a $44.50 la bolsa de 250 g
  • Kiwi a $39.50 el kilo
  • Mamey a $29.90 el kilo
  • Manzana Ambrosía a $27.50 el kilo

Verduras

  • Tomate Saladet a $16.50 el kilo
  • Aguacate Hass a $46.90 la malla
  • Cebolla blanca a $24.00 el kilo
  • Tomate verde a $32.50 el kilo
  • Berenjena a $49.50 el kilo
  • Champiñón a $98.00 el kilo
  • Aguacate Hass a $59.90 el kilo
  • Alcachofa Microwave a $179.00 el kilo
  • Pepino verde a $19.50 el kilo
  • Apio a $29.90 el kilo

Carnes

  • Milanesa de cerdo: $99.90 el kilo
  • Pulpa de cerdo: $99.90 el kilo
  • Carne molida de cerdo: $99.90 el kilo

Cómo aprovechar el Martimiércoles y ahorrar de verdad

Las promociones no tienen sentido si no compras con estrategia para llenar el carrito. Estas son algunas prácticas que ayudan a que el ahorro sea real:

  • Hacer una lista antes de salir
  • Comprar únicamente fruta y verdura que realmente se consumirá en la semana
  • Priorizar productos de temporada
  • Comparar precio por kilo y no solo el descuento anunciado
  • Aprovechar para preparar comidas y congelar porciones

También conviene revisar primero qué ya hay en casa. Comprar barato algo que terminará olvidado en tu alacena o que se echará a perder en el refrigerador sigue siendo gastar de más.

Si estás pensando en surtir frutas y verduras, estos dos días suelen ser una gran opción. No olvides buscar y comparar con otras opciones.

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