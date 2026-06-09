Mundial 2026: las reglas de la FIFA que impedirán grabar los partidos desde las tribunas

FIFA prohibirá fotos y videos durante el Mundial 2026 Foto: La Crónica

México está a punto de vivir un momento histórico. En cuestión de días, la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente y el país volverá a convertirse en la sede de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Sin embargo, no todo será felicidad para los aficionados que esperan presenciar de cerca los partidos que se disputarán en la capital, debido a una restricción importante que todos deberán acatar.

La controversia gira en torno a algo que hoy parece parte natural de cualquier experiencia deportiva: grabar videos con el celular y compartirlos en redes sociales.

¿Por qué la FIFA prohibirá tomar fotos y videos en los partidos?

Aunque los asistentes podrán tomar fotografías y capturar momentos personales desde las tribunas, la FIFA ha establecido límites específicos sobre el uso, difusión y explotación de imágenes y videos obtenidos durante los partidos oficiales del torneo.

Estas medidas buscan proteger los derechos audiovisuales que representan una de las principales fuentes de ingresos del organismo rector del fútbol mundial.

¿Por qué se habla de que México está “excluido” de su propio Mundial?

La expresión surgió en redes sociales luego de que diversos aficionados interpretaran las nuevas reglas como una prohibición absoluta para grabar dentro de los estadios. Sin embargo, la realidad es más compleja.

Los asistentes sí podrán utilizar sus teléfonos móviles para capturar fotografías y videos de carácter personal, siempre que el material no sea utilizado con fines comerciales ni sustituya las transmisiones oficiales del torneo.

Lo que la FIFA busca evitar es que particulares, influencers, medios no acreditados, creadores de contenido y el público en general realicen coberturas que compitan con los derechos exclusivos adquiridos por las cadenas de televisión y plataformas autorizadas para transmitir el Mundial.

¿Qué tipo de grabaciones que podrían generar problemas durante el Mundial 2026?

Es importante mencionar las sanciones que podría enfrentar toda aquella persona que difunda material clasificado por la FIFA, quien ejecutará un monitoreo en redes sociales para detectar posteos relacionados con la justa mundialista.

Además, el usuario que sea soprendido con este material recibirá un mensaje preventido. De reincidir, podrían suspender su cuenta por tiempo indefinido o permanentemente, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida.

Por ello, el tipo de grabaciones y fotos que están prohibidas durante el Mundial son las siguientes:

Volver a emitir partidos completos o segmentos de los encuentros.

Difundir jugadas, anotaciones, penales o secuencias continuas del partido.

Hacer transmisiones colectivas mediante Zoom, Google Meet u otras plataformas similares.

Publicar capturas de pantalla con fines comerciales o para una difusión masiva.

Usar contenido oficial para obtener ingresos o promocionar productos o servicios.

Lo que sí está perimitido: Los asistentes que entren al estadio podrán grabar videos del ambiente, las celebraciones en las gradas y realizar entrevistas. Sin embargo, deberán evitar registrar imágenes de las acciones del juego dentro del terreno de juego, como jugadas en desarrollo, tiros penales o las pantallas gigantes instaladas en el recinto.

Los derechos de transmisión representan miles de millones de dólares para la FIFA. Televisoras, plataformas digitales y patrocinadores pagan cifras millonarias para obtener la exclusividad de las imágenes oficiales del torneo.

Por ello, cualquier contenido que pueda afectar ese modelo comercial es observado con atención por la organización.