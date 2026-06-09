¿Papas a 200 pesos? Filtran precios de botana y cerveza del Estadio Monterrey para el Mundial 2026

Mundial 2026 en México Filtran precios de botana y cerveza del Estadio Monterrey para la Copa Mundial 2026.

Los precios de botana y cerveza en el Estadio Monterrey para el Mundial FIFA 2026 fueron filtrados a través de redes sociales, donde internautas han estallado contra los altos costos que alimentos y bebidas tienen durante eventos de gran magnitud, ya que el caso se ha presentado en otras celebraciones deportivas e incluso conciertos.

A menos de tres días de la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en el país, que se llevará a cabo el cercano jueves 11 de junio, la afición mexicana —y extranjera— afina los últimos detalles para festejar la fiesta de futbol más importante del deporte, por lo que la filtración de precios servirá para adecuar el presupuesto en los partidos que tengan lugar en Monterrey.

¿Cuál será el costo de la cerveza y botana en el Estadio Monterrey este Mundial 2026?

En los últimos años, el alto costo de bebida y alimentos en los grandes eventos deportivos y artísticos ha incrementado significativamente, volviéndose una parte crucial del presupuesto que cada persona reserva para su experiencia en algún festival musical o partido de futbol.

Por lo tanto, el Mundial 2026 que se celebrará en México —con Canadá y Estados Unidos como compañeros anfitriones de esta edición— no podía quedarse atrás en cuanto al control del mercado interior en los recintos deportivos, especialmente tratándose de un torneo internacional.

El ejemplo perfecto de ello se difundió esta mañana en redes sociales, después de que los precios de botana y cerveza del Estadio Monterrey fueran filtrados y difundidos por cuentas de aficionados.

De acuerdo con el menú propagado en X, antes Twitter, los productos de bebida que estarán a la venta, así como sus precios, son los siguientes:

Michelob Ultra: $310 pesos, de 710 ml.

$310 pesos, de 710 ml. Corona: $299 pesos, de 710 ml.

$299 pesos, de 710 ml. Flying Fish: $300 pesos, 355 ml doble.

$300 pesos, 355 ml doble. Ultra Zero: $300 pesos, 355 ml doble.

$300 pesos, 355 ml doble. Agua natural: $80 pesos, de 600 ml.

En cuanto a las papas fritas, el costo filtrado señala que tendrán el costo de $200 pesos mexicanos, lo que desató quejas, comentarios irónicos y burlas entre usuarios y usuarias de la red social.

"Lo malo no es el precio, el cual está alto, lo malo es la marca de la cerveza que venden...", reaccionó una de las cuentas aficionadas, siendo respaldado por más personas; sin embargo, acuerdan que el precio es razonable para un evento deportivo del calibre del Mundial FIFA.

Mundial 2026 en Nuevo León: ¿qué partidos se jugarán en el Estadio Monterrey?

Nuevo León será una de las regiones mexicanas que albergará la Copa del Mundo 2026, junto a Jalisco y la Ciudad de México, y tendrá por escenario el Estadio Monterrey, también conocido como Estadio BBVA.

Este recinto deportivo recibirá enfrentamientos de la Fase de Grupos y un duelo de eliminación directa de Dieciseisavos de Final; estos partidos son: