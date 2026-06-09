Set pinball de Lego: ¿Cuándo saldrá a la venta y cuánto costará en México?

Los clásicos arcades están de regreso en forma de bloques. Lego lanzará una máquina de pinball jugable con temática espacial que combina ingeniería, nostalgia y diversión en un set diseñado para constructores y coleccionistas.

La marca de juguetes apuesta por la nostalgia con el próximo lanzamiento de un set de pinball totalmente funcional. A través de redes sociales, un usuario reveló que Lego está por presentar una máquina inspirada en este clásico juego, que vivió su época dorada durante la década de 1980.

LEGO will be releasing a fully playable pinball machine in July- and it’s Classic Space themed! pic.twitter.com/kRJbkPczrv — Brick Tap (@BrickTapNews) May 13, 2026

“Lego lanzará una máquina de pinball totalmente jugable en julio, y es de temática Classic Space”

Detalles del lanzamiento

El nuevo set estará compuesto por 2 mil 274 piezas que permitirán ensamblar una máquina de pinball totalmente funcional. Asimismo, incluirá dos minifiguras de astronautas clásicos en color azul claro. De acuerdo con las estimaciones, su precio será de aproximadamente 4 mil pesos mexicanos y se espera que este disponible a la venta el próximo 1 de julio.

El diseño incorporará una temática espacial presente en toda la estructura y contará con botones funcionales que permitirán accionar para poner en juego la pelota.

Aunque ofrecerá una experiencia interactiva similar a la de una máquina de pinball tradicional, se espera que sus funciones sean más limitadas y que no cuente con sistemas avanzados de puntuación digital. Aun así, el set destaca por su nivel de detalle y jugabilidad, especialmente si se considera que las máquinas de pinball convencionales suelen superar los 150 mil pesos en el mercado, lo que convierte a esta propuesta de Lego en una alternativa más accesible para coleccionistas y aficionados.