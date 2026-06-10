Lionel Messi ¡Messiento Mundialista! Este es el prompt de Chat GPT para pintar tu cabello del color de tu selección favorita (X: @ChatGPTapp)

Messiento futbolista, Messiento en la onda, Messiento con estilo; esa es la sensación que tenemos todos por el gran torneo futbolístico, puesto que se puede solicitar un prompt a ChatGPT para pintar tu cabello con los colores de la selección de tu país.

Chat GPT nunca que se quedará atrás en las tendencias

La interacción entre el fútbol y la inteligencia artificial generativa ha sumado una nueva dinámica en las plataformas digitales. Se trata de un trend creativo en el que los usuarios utilizan las funciones de edición de imágenes de ChatGPT, pero en esta ocasión, la inteligencia artificial no está sola en esta tendencia; cuenta con la participación del futbolista argentino Lionel Messi, quien a través de un anuncio dio a conocer el prompt para modificar el aspecto del cabello, adaptándolo a los colores de tu selección nacional o bandera de tu país.

Go #MessiMode



Upload a photo of yourself and try this prompt: “Make my hair the colors of my country flag but keep it natural-looking. If no country or image is provided, ask." pic.twitter.com/T1DUgFdPC7 — ChatGPT (@ChatGPTapp) June 10, 2026

¿Cómo puedo pedirle a ChatGPT que pinte mi cabello?

Para que no te quedes con las ganas de ver cómo sería tu cabello pintado de tu selección, Sube una foto tuya y prueba con esta sugerencia:

Píntame el pelo con los colores de la bandera de mi país, pero que se vea natural

Y listo, con eso puedes ver por curiosidad el resultado de tu próximo estilo capilar de la selección.

El proceso detrás de la edición con IA

A diferencia de los filtros predeterminados de las aplicaciones de edición fotográfica convencionales, este método depende por completo de las instrucciones que el usuario le dé a la herramienta. El nivel de detalle y el estilo final varían según la precisión del texto: