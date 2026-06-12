Aficionados usan lona de desaparecidos para taparse de la lluvia y encaran a madre buscadora Tras la celebración por el Mundial 2026 en el Angel de la Independencia, un grupo de aficionados se cubrieron con una lona de personas desaparecidas (@Revolucion3_0/Santiago Rentería)

Durante las celebraciones tras el partido de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026, aficionados decidieron festejar en el Ángel de la Independencia la victoria de la Selección Mexicana.

Sin embargo, al comenzar a llover, un grupo de fanáticos decidió cubrirse de la lluvia con una lona de personas desaparecidas, lo que inició un enfrentamiento entre ellos y una madre buscadora.

Aficionados usan lona de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia en el Ángel

El pasado 11 de junio, después del partido de México vs. Sudáfrica, donde resultó ganadora la Selección Mexicana, miles de fanáticos decidieron acudir al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo.

Ahí se encontraron con los colectivos de las madres buscadoras, las cuales se encontraban protestando para visibilizar las desapariciones de personas en México.

Y aunque durante los festejos no se registraron altercados entre ellos, cuando comenzó a llover, un grupo de aficionados decidió cubrirse con una de las lonas de protesta con los rostros de personas desaparecidas.

Ante la acción de los aficionados, una madre buscadora inmediatamente les arrebató la lona, a lo que uno de los involucrados comenzó a gritarle.

Captan en video agresión a madre buscadora y reportero tras inauguración del Mundial

En el video compartido en redes sociales, se observa cómo uno de los aficionados que se cubría con la lona de personas desaparecidas, vestido con una playera negra, comienza a gritarle a la madre buscadora después de que esta les quitara la lona.

En el video, se alcanza a distinguir que el sujeto le comienza a gritar a la madre buscadora: “¡Yo apoyo, pendej*, yo apoyo!”, mientras se le acerca desafiante.

Ante la situación, un reportero que se encontraba cerca encara al sujeto y comienza una discusión entre ambos, a la cual se le unen los dos acompañantes del aficionado.

Después de estar discutiendo, el sujeto de la playera negra finalmente jala al reportero hacia él, le mete el pie y lo termina tirando al suelo.

De acuerdo con los diferentes reportes, los aficionados que agredieron a una madre buscadora y a un reportero supuestamente se habrían encontrado en estado de ebriedad; sin embargo, esto no ha sido confirmado.