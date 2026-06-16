La crítica de Guillermo del Toro a la IA y su advertencia por el exceso de uso: “Estamos al borde del analfabetismo cinematográfico”

Guillermo del Toro alerta sobre la IA Durante un evento del BFI, el director mexicano defendió el valor humano del cine y llamó a proteger la esencia de la industria cinematográfica.

Guillermo del Toro lanzó una contundente advertencia sobre el rumbo que está tomando la industria cinematográfica ante el avance de la inteligencia artificial que, según considera, amenazan la esencia creativa del cine.

Last night, BFI America celebrated BFI Fellow Guillermo del Toro with a fundraiser for the BFI National Archive.



Donations made included Guillermo’s pledge to donate a third of his own extensive personal archive to the BFI!



Photos: January Images / Todd Williamson pic.twitter.com/xla2ASq9oR — BFI (@BFI) June 16, 2026

Durante una ceremonia organizada por el British Film Institute (BFI) en Hollywood, donde recibió la máxima distinción de la institución, el cineasta mexicano expresó su preocupación por la relación cada vez más distante entre las imágenes y la experiencia humana.

Para Guillermo Del Toro, las imágenes tienen valor no solo por existir, sino por la capacidad de generar emociones, belleza y conexiones profundas entre las personas.

El realizador de películas como El laberinto del fauno y Hellboy sostuvo que el arte siempre ha sido una manifestación humana y calificó a la inteligencia artificial como una forma de “estupidez natural”, al tiempo que alertó sobre los riesgos que representa para la libertad creativa.

Pese a reconocer que la tecnología ha permitido que las películas lleguen a más espectadores que nunca, Del Toro insistió en que la industria debe trabajar de manera conjunta para proteger aquello que hace único al cine.

“En este momento, el autobús está tan cerca del precipicio que todos tenemos que inclinarnos hacia el mismo lado para evitar la caída”

Para el ganador del Oscar, la permanencia de los clásicos demuestra que el cine nunca pertenece por completo al pasado, ya que cada nueva generación que descubre una película le da una nueva vida. Esa capacidad de trascender el tiempo, aseguró, es el verdadero milagro del arte cinematográfico.

Además de hablar sobre tecnología, Del Toro señaló que la polarización política que se vive en distintas regiones del mundo también representa una amenaza para la expresión artística y el desarrollo cultural.