Captan a aficionados de Argentina golpeado a mexicano en EU (Redes Sociales)

La selección de Argentina está a menos de 24 horas de enfrentarse contra Inglaterra, en un partido que definirá el pase a la final del Mundial 2026 y en redes sociales circula un video de aficionados de la albiceleste causando controversia.

El video que se hizo viral en plataformas digitales, se observa a cuatro presuntos fans de Argentina agrediendo físicamente a un hombre con la playera de la Selección Mexicana. Estos acontecimientos ocurrieron en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, después de un evento mundialista.

Golpean a un aficionado mexicano en la ciudad de Seattle

La víctima fue rodeada por un grupo de sujetos, quienes lanzaron puñetazos y patadas mientras que el hombre con la playera del Tri, no tuvo oportunidad de defenderse e incluso se observa en las imágenes que lo arrastran durante algunos momentos.

De las personas que se agruparon alrededor de los hinchas, solamente uno se acercó para poder defender al mexicano, pero no logró ayudarlo completamente porque los aficionados de argentina eran mayoría.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha dado algún reporte de la situación sobre las personas involucradas o su estado de salud.

¿La FIFA ha dado declaraciones sobre los hechos ocurridos entre aficionados de México y Argentina?

De acuerdo con el Código Disciplinario y el Código de Conducta de la FIFA, los anfitriones y federaciones son responsables del orden y de la seguridad dentro y fuera de los inmuebles. Hasta el momento, la Federación no ha emitido un comunicado oficial de lo sucedido y si impondrá alguna sanción en contra del equipo albiceleste.

Para los aficionados existe la posibilidad de que estas conductas pueden derivar la prohibición de ingreso a los estadios con la revocación de los boletos adquiridos.

La agresión ha generado diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes condenaron estas acciones y pidieron que las autoridades investiguen lo ocurrido.