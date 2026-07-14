Humor británico: instrucciones de la embajada antes del Argentina vs Inglaterra: “El horno no está para bollos”

Argentina vs Inglaterra Jude Bellingham se perfila como titular (EFE y Embajada Británica)

La cuenta oficial de la Embajada del Reino Unido en Argentina en redes sociales encontró una manera poco convencional de sumarse a la conversación que domina la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra.

En lugar de publicar un mensaje protocolario, el equipo de redes sociales compartió un supuesto memorando interno cargado de humor que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

La publicación apareció apenas unas horas antes del esperado enfrentamiento mundialista y planteó un escenario en el que el Community Manager de la representación diplomática debía seguir una serie de instrucciones dependiendo del resultado del encuentro.

El mensaje de la embajada británica: humor antes del Argentina vs Inglaterra

La pieza difundida desde la cuenta oficial comenzó con un mensaje del responsable de las redes sociales de la Embajada. En él reconoció que muchos esperaban una publicación relacionada con la semifinal, aunque aseguró que las indicaciones recibidas no le dejaban demasiado margen para improvisar.

Como parte de la estrategia, decidió hacer público el supuesto memo recibido, invitando a los usuarios a leerlo y sacar sus propias conclusiones. El tono elegido fue completamente distendido y buscó rebajar la tensión que suele acompañar cada enfrentamiento entre ambas selecciones.

El documento compartido establece tres escenarios muy concretos sobre cómo debía reaccionar la Embajada una vez concluido el compromiso mundialista.

Si Inglaterra consigue el boleto a la final, la instrucción es celebrar el triunfo con elegancia, manteniendo una comunicación sobria.

En caso de una victoria argentina, el mensaje indica que corresponde felicitar al ganador, desearle éxito en la final y evitar cualquier comentario relacionado con supuestas conspiraciones alrededor del resultado.

La tercera recomendación hace referencia al uso de memes, permitiéndolos únicamente si se utilizan con prudencia. Incluso el texto incorpora una expresión atribuida de manera humorística a los claustros de Oxford para remarcar que la situación requiere moderación.

“El uso de memes está permitido, pero con tacto. Como se dice en los claustros de Oxford, ‘the oven is not ready for buns’“, señala el memo.

Memo de la embajada británica en Argentina

La embajada del Reino Unido en Argentina remate su chiste

El supuesto memorando concluye con una firma ficticia atribuida a una imaginaria oficina creada para atender una eventual semifinal mundialista entre Inglaterra y Argentina. Ese detalle reforzó el tono satírico de toda la publicación y contribuyó a que el mensaje se viralizara rápidamente en redes sociales.