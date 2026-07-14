Ventaneando pierde patrocinios tras polémicas de Pedro Sola: estas son las marcas que dejarán de apoyar el programa

Ventanenado pierde patrocinadores | Panditas, Clorets, Halls y Trident dejan de anunciarse en el programa tras comentarios emitidos por Pedro Sola.

La controversia generada por las declaraciones de Pedro Sola en el programa Ventaneando ya comenzó a tener consecuencias en cuanto a sus patrocinadores, pues cuatro marcas han anunciaron públicamente que retirarán su publicidad del programa tras considerar que los comentarios del conductor no representan sus valores.

MARCAS RETIRAN PATROCINIO



Después de las desafortunadas declaraciones del conductor Pedro Sola, marcas emiten comunicados en donde informan que se deslindan y retiran su patrocinio al programa VENTANEANDO. pic.twitter.com/gPhFJgFSfG — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 14, 2026

Hasta el momento, Panditas, Clorets, Halls y Trident, todas pertenecientes a Mondelēz International, confirmaron a través de comunicados difundidos en sus redes sociales que dejarán de pautar publicidad en Ventaneando. Las empresas señalaron que rechazan cualquier forma de violencia o maltrato hacia los animales y aclararon que las opiniones expresadas durante la emisión son responsabilidad exclusiva de quien las realizó.

Las marcas, propiedad de Mondelēz International, salen de Ventaneado

En sus mensajes, destacaron que “las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto”, por lo que decidieron deslindarse de las declaraciones y retirar sus patrocinios del programa.

La polémica comenzó después de que se viralizara un fragmento del programa de televisión en el que Pedro Sola aseguró que no tolera ver perros en restaurantes y comentó que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada”. Sus palabras provocaron una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios y organizaciones protectoras de animales condenaron sus declaraciones.

Ante la ola de críticas, el conductor ofreció disculpas públicas durante una transmisión de Ventaneado, asegurando que sus comentarios fueron desafortunados y que no promueve ningún tipo de violencia contra los animales.

Además del impacto comercial, el caso también llegó al ámbito legal

La organización Va por sus Derechos informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana contra Pedro Sola y Pati Chapoy, con el fin de que las autoridades determinen si las expresiones emitidas en televisión abierta podrían constituir algún delito relacionado con incitar el maltrato animal.

Por ahora, Panditas, Clorets, Halls y Trident son las únicas marcas que han confirmado oficialmente el retiro de su publicidad. Sin embargo, la lista podría aumentar en las próximas horas si otras empresas patrocinadoras deciden fijar una postura sobre la polémica.