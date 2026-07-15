Dior Backstage llega con nuevos tonos a México: cuáles son, cuánto cuestan y dónde conceguir los lanzamientos de maquillaje que marcarán tendencia este verano

El universo del maquillaje de lujo sigue evolucionando y una de las líneas que más expectativa ha generado en las últimas semanas es, como siempre, la Colección Dior Backstage del verano 2026, la cual acaba de incorporar nuevos productos y nuevos tonos.

La colección, inspirada en el trabajo que realizan los maquillistas detrás de los desfiles de moda, apuesta por fórmulas versátiles y acabados que permiten crear desde un maquillaje ligero para el día a día hasta propuestas mucho más sofisticadas, densas y duraderas.

Con esta actualización, quienes buscan renovar su cosmetiquera encontrarán nuevas opciones de rubores, iluminadores, bálsamos labiales y productos para fijar el maquillaje, todos diseñados para adaptarse a diferentes tonos y tipos de piel.

¿Por qué todas quieren el maquillaje Dior Backstage?

Lejos de ser una colección más, Dior Backstage nació con la idea de trasladar las técnicas utilizadas en las pasarelas al maquillaje de la “gente normal”.

La línea, desarrollada bajo la dirección creativa del icónico Peter Philips, se caracteriza por ofrecer productos construibles que permiten dosificar la intensidad del maquillaje según la ocasión. Esto significa que un mismo producto puede utilizarse para conseguir un acabado natural o un look mucho más llamativo para la noche.

Otro de sus atractivos es que muchas de sus fórmulas buscan integrarse fácilmente con la piel para ofrecer un efecto luminoso y de larga duración sin perder una apariencia fresca.

Los nuevos productos que llegan a México

Entre las novedades que ya pueden encontrarse en México destacan varias incorporaciones que amplían la gama de colores y texturas de la colección.

Rosy Glow con nuevos tonos

Uno de los productos más populares de la línea suma nuevas tonalidades. Este rubor utiliza una fórmula que reacciona al pH de la piel para ofrecer un color personalizado, característica que lo ha convertido en uno de los favoritos de la colección.

Bálsamos labiales con efecto hidratante

También llegan nuevos colores del Dior Addict Lip Glow Butter, pensado para aportar hidratación mientras deja un acabado brillante y natural en los labios.

Rubor en barra con acabado luminoso

Otra de las novedades es el Rosy Glow Stick, un formato en barra que facilita la aplicación y proporciona un efecto de piel fresca con acabado luminoso.

Iluminador para el efecto glass skin

La colección incorpora además un iluminador en barra que busca reflejar la luz de forma uniforme para conseguir el popular efecto glass skin, una de las tendencias de belleza más buscadas en redes sociales durante los últimos años.

Spray fijador para prolongar el maquillaje

La actualización también incluye un fijador diseñado para ayudar a mantener intacto el maquillaje frente al calor, la humedad y el paso de las horas, una opción especialmente útil durante la temporada de verano.

¿Dónde puedo comprar los nuevos lanzamientos de Dior Backstage?

La renovación de este maquillaje responde a una tendencia clara dentro de la industria de la belleza: productos multifuncionales, acabados naturales y fórmulas fáciles de personalizar.

Con la llegada de nuevos tonos y formatos a nuestro país, la marca amplía las posibilidades para quienes buscan maquillaje premium a su alcance. Para conseguir los nuevos productos, puedes ir a cualquier tienda departamental en donde se venda la marca, así como a tiendas especializadas como Sephora.

¿Cuánto cuesta el maquillaje de Dior Backstage?