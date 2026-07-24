Selección Mexicana 2026: ¿Quiénes son los jugadores nacionales mejor cotizados tras el Mundial 2026?

Selección de México Quedan entre los diez mejores de rankings hechos por FIFA. (cuartoscuro)

Fueron muchas y muy variadas las emociones que el Mundial 2026 nos dejó como recuerdo del evento deportivo más importante celebrado en territorio mexicano. Nuevas promesas del fútbol mexicano que ya acaparan las miradas de los clubes europeos colocaron a México en el mapa de las potencias del balompié tras su loable participación en la justa mundialista.

En este punto, es necesario mencionar a las figuras que nos hicieron pensar en la gloria y en la posibilidad de abrazar la copa mundialista. Y es que en el fútbol moderno, el talento ya no se mide únicamente por los goles o los títulos. Hoy, el valor de un futbolista también refleja su proyección, impacto deportivo, edad, potencial comercial y la expectativa que genera en los principales clubes del mundo.

En este sentido, estos son los cinco jugadores mexicanos que confirman el surgimiento de una nueva generación de futbolistas mexicanos capaces de competir desde muy jóvenes en la élite internacional.

¿Quiénes son los futbolistas mejor cotizados en el mercado deportivo?

Aunque la Selección Mexicana contó con futbolistas experimentados, la aparición de jóvenes talentos generó ruido y expectativa en el mercado del fútbol internacional.

Si algo podemos ingerir de todo esto, es que lo grandes torneos suelen transformar carreras. La Copa Mundial organizada por México, Estados Unidos y Canadá no fue la excepción y un claro ejemplo de ello estos son los jugadores con mayor plusvalía en el terreno del juego:

Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana: 28.5 millones de dólares.

de los Xolos de Tijuana: Santiago Giménez del AC Milan: 20.5 millones.

del AC Milan: Edson Álvarez del West Ham United: 17.1 millones.

del West Ham United: Armando González del Guadalajara: 17.1 millones.

del Guadalajara: Julián Quiñones del Al-Qadsiah: 15.9 millones.

Joven maravilla CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Gilberto Mora hace una conducción de balón durante el encuentro entre la Selección Mexicana contra la Selección de Ecuador, partido correspondiente a los 16avos de la Copa del Mundo 2026, en el Estadio Ciudad de México. El Tri venció 2-0 a la Tri Ecuatoriana, en el partido de 16avos de la Copa del Mundo 2026, celebrado en el Estadio Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

¿Por qué Gilberto Mora vale tanto?

En el fútbol actual, la edad representa uno de los aspectos más importantes. Un jugador de apenas 17 años con experiencia internacional ofrece un enorme margen de desarrollo.

Eso significa que cualquier club que decida invertir en él no solo adquiere rendimiento inmediato, sino también la posibilidad de potenciar su valor durante los siguientes periodos, tomando en cuenta que la fecha de retiro de un jugador, en promedio, sucede entre los 35 y 40 años.

Este cambio responde también al mayor uso de tecnología, análisis de rendimiento y metodologías de entrenamiento dentro de las academias profesionales.

En ese contexto, el mediocampista de Xolos representa mucho más que una promesa. Su crecimiento demuestra que el talento mexicano puede competir en el mercado global desde etapas muy tempranas