La Casa de los Famosos México: filtran supuesta lista de eliminados por orden… ¿Es real o fake?

A una semana de haber iniciado La Casa de los Famosos México, la primera gala de nominación tuvo lugar la noche de este miércoles 29 de julio. El resultado fue contundente: siete nominados, pero uno sólo saldrá este fin de semana del reality.
No obstante, a pesar de que ya se conocen los nombres de los habitantes nominados, en redes sociales como X, Facebook, TikTok e Instagram comenzó a circular una supuesta lista que revela el orden completo en el que serían eliminados los participantes, además de anticipar quién llegaría a la gran final e incluso quién levantaría el triunfo.
Como ha ocurrido en temporadas anteriores, la filtración rápidamente se volvió tendencia y desató miles de comentarios entre los seguidores del programa, quienes debaten si realmente se trata de información real o simplemente de una predicción creada por fanáticos del reality.
¿Cuál es la supuesta lista de eliminados de LCDLF?
- Gema Garoa
- Aranza Ruiz
- Ese Pérez
- Fede Vigevani, por la finalización de su contrato
- Flor Vigna y Moisés Peñaloza por doble eliminación
- Brianda Deyanara
- Masad Al-Tamimi, con “mucho drama del talento”
- Yanet García, saldría por decisión propia
- Mariana Ochoa
- Ximena Herrera
- Aldo Rendón
- Ernesto Laguardia
- Luis Chaparro
- Memo Schutz
¿Quién sería el supuesto ganador según la filtración?
La publicación viral menciona a un presunto ganador, y también al primer y tercer lugar, los cuales serían supuestamente:
- Tercer lugar: Cynthia Klitbo
- Segundo lugar: Yahir
- Ganadora: Karina Torres
¿Existe una lista oficial de eliminados de La Casa de los Famosos México?
No. La lista que circula en redes sociales no ha sido confirmada por la producción ni por TelevisaUnivision.
¿Cómo funcionan realmente las eliminaciones?
De acuerdo con el calendario oficial del programa, caada semana se realizan nominaciones.
Además, los habitantes obtienen ventajas mediante pruebas. El líder puede modificar parte de la placa.
Finalmente, el público decide mediante votación quién permanece en la competencia.
Las eliminaciones se realizan semanalmente, por lo que cualquier predicción puede cambiar conforme avance el reality. Por lo tanto, es poco probable que esta lista sea verídica.
¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?
Si tras conocer a los nominados quieres salvar a tu habitante favorito, estos son los pasos que debes seguir para votar en La Casa de los Famosos México:
- Entrar al sitio web de La Casa de los Famosos México
- Buscar la sección de votación cuando esta se abra
- Elegir al habitante que quieras salvar y enviar tu voto
Recuerda que también podrás votar a través de ViX Premium, si tienes la suscripción, pues ahí contarás con 10 votos al día.