La Casa de los Famosos México: filtran supuesta lista de eliminados por orden… ¿Es real o fake?

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Qué habrá en la gala de hoy, 28 de julio? Conoce qué pasa los martes en La Casa de los Famosos México y a qué hora empieza la gala de hoy (@LaCasaFamososMx)

A una semana de haber iniciado La Casa de los Famosos México, la primera gala de nominación tuvo lugar la noche de este miércoles 29 de julio. El resultado fue contundente: siete nominados, pero uno sólo saldrá este fin de semana del reality.

No obstante, a pesar de que ya se conocen los nombres de los habitantes nominados, en redes sociales como X, Facebook, TikTok e Instagram comenzó a circular una supuesta lista que revela el orden completo en el que serían eliminados los participantes, además de anticipar quién llegaría a la gran final e incluso quién levantaría el triunfo.

Como ha ocurrido en temporadas anteriores, la filtración rápidamente se volvió tendencia y desató miles de comentarios entre los seguidores del programa, quienes debaten si realmente se trata de información real o simplemente de una predicción creada por fanáticos del reality.

¿Cuál es la supuesta lista de eliminados de LCDLF?

Gema Garoa

Aranza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani , por la finalización de su contrato

, por la finalización de su contrato Flor Vigna y Moisés Peñaloza por doble eliminación

por doble eliminación Brianda Deyanara

Masad Al-Tamimi, con “mucho drama del talento”

con “mucho drama del talento” Yanet García , saldría por decisión propia

, saldría por decisión propia Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Memo Schutz

¿Quién sería el supuesto ganador según la filtración?

La publicación viral menciona a un presunto ganador, y también al primer y tercer lugar, los cuales serían supuestamente:

Tercer lugar: Cynthia Klitbo

Segundo lugar: Yahir

Ganadora: Karina Torres

¿Existe una lista oficial de eliminados de La Casa de los Famosos México?

No. La lista que circula en redes sociales no ha sido confirmada por la producción ni por TelevisaUnivision.

¿Cómo funcionan realmente las eliminaciones?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, caada semana se realizan nominaciones.

Además, los habitantes obtienen ventajas mediante pruebas. El líder puede modificar parte de la placa.

Finalmente, el público decide mediante votación quién permanece en la competencia.

Las eliminaciones se realizan semanalmente, por lo que cualquier predicción puede cambiar conforme avance el reality. Por lo tanto, es poco probable que esta lista sea verídica.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos?

Si tras conocer a los nominados quieres salvar a tu habitante favorito, estos son los pasos que debes seguir para votar en La Casa de los Famosos México:

Entrar al sitio web de La Casa de los Famosos México

Buscar la sección de votación cuando esta se abra

Elegir al habitante que quieras salvar y enviar tu voto

Recuerda que también podrás votar a través de ViX Premium, si tienes la suscripción, pues ahí contarás con 10 votos al día.