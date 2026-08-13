Instagram Instagram hace cambio en la tipografía de su imagen: así luce ahora la red social tras 10 años sin modificación (Pexels)

Tras mostrar su tipografía icónica durante la última década, el texto estilizado que aparece en la parte superior de la aplicación de Instagram marca un drástico cambio tras diez años de continuidad gráfica.

Instagram y la renovación tipográfica

El anuncio del cambio fue realizado por el propio CEO de Instagram, Adam Mosseri, quien explicó que, tras una década sin modificaciones, era el momento adecuado para darle un tono más limpio y moderno a la marca, buscando mantener algunas referencias al diseño original.

“La marca de palabras en la parte superior de la aplicación no ha cambiado en 10 años, así que era hora de actualizarse. Más limpia y más moderna, con referencias al original y la sencillez y versatilidad que siempre han caracterizado a Instagram”, escribió Mosseri.

¿Fue un buen cambio? Usuarios reaccionan al nuevo diseño en redes sociales

Aunque la actualización buscaba proyectar una imagen nueva y fresca, en redes sociales ha surgido una gran ola de comentarios que han tomado con bastante humor el nuevo diseño tipográfico.

Varios usuarios han cuestionado la legibilidad del nuevo trazo, señalando incluso que la letra “r” parece más una “z”, por lo que el nombre se lee como “Instgzam”.

Cabe destacar que este ajuste se enfoca únicamente en la tipografía del encabezado, por lo que el icónico diseño de la cámara en el logo principal se mantiene intacto.

Con esta actualización en su identidad visual, la compañía busca conservar la esencia del carácter artesanal de la aplicación, adaptándola a un estilo más sencillo y contemporáneo.