EA Sports FC 27: filtran la lista con los que serían los mejores jugadores de la Liga MX

EA Sports FC 27 Mejores promedios del juego se han anunciado. (cuartoscuro y EA Sports)

¡La Liga MX ha regresado a EA Sports FC! En estos días, se han estado dando a conocer algunos rankings de jugadores dentro del videojuego, y filtraciones nos permiten saber quiénes serán los jugadores mejores calificados de la liga mexicana en el videojuego.

EA Sports FC 27: ¿Cuál es el ranking de jugadores de la Liga MX?

En cada edición del icónico juego de futbol antes conocido como FIFA, EA Sports junta un equipo de miles de scouts, entrenadores y súper fanáticos para determinar la calificación de cada jugador en una escala de 100, en base a el rendimiento que haya presentado a lo largo del último año. Dependiendo de la posición que jueguen, la estadística toma en cuenta factores como el ritmo, tiro, pase, defensa, entre otros, lo cuales suma para obtener un promedio general.

Esta estadística puede variar muy poco o cambiar drásticamente conforme se desarrollan los jugadores. Por ejemplo, Lionel Messi se ha mantenido un promedio por encima de 90 casi toda su carrera. Lo mismo sucede con Cristiano Ronaldo, cuyo puntaje ha fluctuado entre los 80 y 90, alcanzando hasta los 95 puntos en algunas ediciones. Sin embargo, existen saltos extraordinarios como con Kylian Mbappé, que en 2017 tenía tan sólo 67 puntos, y Erling Haaland, que tenía 58 en la edición de 2018. Ambos se han convertido en los jugadores más valiosos de este año.

En la Liga MX, el jugador con mejor valoración para este año será el portero costarricense de los Pumas Keylor Navas con 80 puntos. En el top 5 también encontramos a Paulinho del Toluca con una media de 79. El top 5 lo completan Roberto Alvarado, Álex Zendejas y Oliver Torres, todos con 78 puntos. Algunos otros puntajes destacados serán los siguientes:

Hugo Cuypers - 78

- 78 Orbelin Pineda - 78

- 78 Juan Brunetta - 78

- 78 Marcel Ruiz - 77

- 77 Tala Rangel - 77

- 77 Raphael Veiga - 77

- 77 Brian Rodríguez - 77

- 77 Willer Ditta - 77

Como referencia, los jugadores de futbol varonil con mejor valoración son los ya mencionados Mbappé y Haaland con un 91 cada uno. A ellos les siguen otras figuras destacadas del futbol internacional con 90 de promedio como Pedri, Lamine Yamal, Harry Kane, Ousmane Dembélé y Vitinha. El equipo con mejores valoraciones en toda la cancha parece ser el campeón de la UEFA Champions League Paris Saint-Germain, con 7 de los mejores ratings globales en el equipo. Cabe destacar que todos estos puntajes pueden variar en futuras actualizaciones al videojuego.