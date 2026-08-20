El Coyote pide ayuda a Profeco contra productos ACME… ¿existe una marca ACME real?

Marca ACME Diferentes compañías utilizaron el nombre de ACME desde antes de popularizarse en los dibujos animados y algunos productos llegaron también a México.

Este mes de agosto se estrena la película más reciente de los Looney Toones, Coyote vs. ACME, una cinta que estuvo a punto de desecharse por completo debido a cuestiones legales y que fue rescatada para su próximo estreno en salas. El filme ha destacado con críticas favorables por parte de medios especializados, comenzando a generar expectativa entre las y los fans del personaje. Ahora, en México ha comenzado a desplegar una campaña de marketing donde ha incluido a la Procuraduría Federal del Consumidor en su batalla contra los productos de ACME. Sin embargo, algunas personas no saben que esta marca sí existe en la vida real.

¿Cuál es la marca ACME de la vida real y qué productos vende?

Desde antes de que Warner popularizara la marca ACME como parte central de las historias animadas del Coyote y el Correcaminos, múltiples empresas en los Estados Unidos utilizaron este nombre, principalmente como una estrategia para aparecer en los primeros lugares de las guías telefónicas de los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX denominándose ACME brick, ACME Makets, ACME United Corporation, entre otras.

En el caso de la compañía que fabrica los dispositivos que fallidamente usa el Coyote una y otra vez en sus intentos por atrapar el correcaminos, funciona como siglas que significa “A Company that Makes Everything” (Una compañía que hace de todo) haciendo referencia a todas las cosas que utiliza el personaje en contra de su antagonista y que inevitablemente terminan fallando

En el caso de México, también existieron múltiples compañías que han utilizado el nombre de ACME a pesar de no tener ningún tipo de relación entre sí. Algunas de las más recordadas son aquellas que vendían algunos dispositivos para papelería como engrapadoras, despachadores de cinta adhesiva o sellos de goma. No obstante, también existen compañías ACME que se dedican a la producción y distribución de tornillos, tazas de cerámica, motores eléctricos, entre otros.

¿Por qué el Coyote está “pidiendo ayuda” a Profeco?

La campaña publicitaria que ha emprendido la película en redes sociales tiene que ver directamente con la trama del filme. Después de años de utilizar productos defectuosos como cohetes, trampas, trampolines, explosivos, armas y demás artefactos que terminan en fracaso, el Coyote emprende acciones legales para una indemnización económica a Buddy Crane (interpretado por John Cena) representante de la marca.

En México, la Profeco es una de las instituciones más reconocidas por la ciudadanía debido a sus múltiples intervenciones en casos donde las marcas y compañías han cometido injusticias o atropellos, poniéndose constantemente del lado de las partes agraviadas e imponiendo acciones rigurosas contra las grandes compañías.