Resultados oficiales Sorteo Zodiaco 1760 de este 6 de septiembre de 2026 Foto: La Crónica

Uno de los sorteos más esperados del fin de semana se celebró con gran expectativa de miles de jugadores en todo México que esperaban conocer los resultados Sorteo Zodiaco 1760 hoy domingo 6 de septiembre de 2026 para conocer si tu boleto corrió con suerte.

Como cada semana, el tradicional sorteo repartió una bolsa millonaria y premios en efectivo que pueden cambiar la vida de los afortunados. Además, este sorteo estuvo dedicado al Día del Padre. A continuación, te compartimos los números ganadores, resultados oficiales y la lista completa de premios para que verifiques tu boleto al instante.

Resultados del Sorteo Zodiaco 1760 HOY 6 de septiembre

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores:

Resultados Sorteo Zodiaco 1760 EN VIVO: lista de ganadores HOY domingo 6 de septiembre Lotería Nacional Foto: Lotería Nacional

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1760 de Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados Sorteo Zodiaco 1760 del 6 de septiembre

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Cuál fue el premio mayor del Sorteo Zodiaco 1760?

La bolsa acumulada para este domingo 6 d e septiembre es de 27 millones de pesos en dos series en una Bolsa a repartir de 11 millones de pesos.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería Nacional?

Los resultados Sorteo Zodiaco 1760 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.

La institución ofrece además un verificador digital de cachitos, herramienta que permite a los participantes conocer al instante si su número resultó premiado, con solo ingresar los datos de su boleto desde cualquier dispositivo.

¿Dónde cobrar un premio del Sorteo Zodiaco?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

Cómo verificar si tu boleto es ganador:

Visita la página oficial de la Lotería Nacional:​ Accede a la sección “Consulta de Resultados”.​ Selecciona “Sorteo Zodiaco” e ingresa el número de tu billete junto con el signo zodiacal correspondiente.​ Haz clic en “Buscar” para conocer el resultado.​

¿Cuánto cuesta un “cachito” del Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional?

Si quieres probar tu suerte el próximo domingo, el costo del cachito y la serie para concursar hasta por 7 millones de pesos, son los siguientes:

Costo del “cachito”: 20 pesos

Costo de la serie: 400 pesos

Qué es el Sorteo Zodiaco 1760 y cómo funciona

El Sorteo Zodiaco Especial es un juego de la Lotería Nacional de México que se celebra un domingo al mes, en el cual participan 120,000 números (del 0000 al 9999) divididos entre los 12 signos del zodiaco. Ofrece un premio mayor de 7 millones de pesos por serie y una bolsa total de más de 43 millones de pesos en premios.

¿Cómo Funciona?