Resultados Sorteo Zodiaco 1761 EN VIVO: lista de ganadores HOY domingo 20 de septiembre Lotería Nacional

Uno de los sorteos más esperados del fin de semana se celebró con gran expectativa de miles de jugadores en todo México que esperaban conocer los resultados Sorteo Zodiaco 1761 hoy domingo 20 de septiembre de 2026 para conocer si tu boleto corrió con suerte.

Como cada semana, el tradicional sorteo repartió una bolsa millonaria y premios en efectivo que pueden cambiar la vida de los afortunados. Además, este sorteo estuvo dedicado al Día del Padre. A continuación, te compartimos los números ganadores, resultados oficiales y la lista completa de premios para que verifiques tu boleto al instante.

Resultados del Sorteo Zodiaco 1761 HOY 20 de septiembre

¿Ya tienes tu billete? Esta es la lista completa de números ganadores:

¿A qué hora es el Sorteo Zodiaco 1761 de Lotería Nacional?

Como cada domingo, el sorteo comienza en punto de las 20:00 horas desde el salón oficial de la Lotería Nacional. A esta hora puedes sintonizar el canal de YouTube y verificar si fuiste uno de los ganadores.

Transmisión en vivo: resultados Sorteo Zodiaco 1761 del 20 de septiembre

Para no perderte ni un segundo de este sorteo puedes seguir la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Todos los sorteos se llevan a cabo en el Salón de Sorteos del Edificio Édison, en la CDMX. Aquí puedes ver la transmisión:

¿Cuál fue el premio mayor del Sorteo Zodiaco 1761?

La bolsa para este domingo 20 de septiembre es de 7 millones de pesos.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la Lotería Nacional?

Los resultados Sorteo Zodiaco 1760 están disponibles en el sitio web de la Lotería Nacional, una fuente confiable para verificar los números ganadores. También pueden consultarse en los expendios autorizados en todo el país, donde se publican los resultados tras cada sorteo.