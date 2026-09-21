Flores amarillas el 21 de septiembre: ¿De dónde surge la costumbre por regalarlas y por qué se hace en dos fechas?

21 de septiembre 2026 Fue una tendencia en redes sociales lo que originó la nueva costumbre que ha dado vuelta a Latinoamérica en los últimos años: obsequiar flores amarillas.

Las redes sociales han transformado por completo la forma en que los seres humanos y humanas se relacionan en diversas áreas de la cotidianidad, dando nacimiento a nuevos hábitos, tradiciones y conexiones que suelen tener por origen la “tendencia” típica en estas plataformas digitales.

Sin embargo, pocas tendencias han logrado el alcance y la permanencia que las Flores Amarillas adquirieron en los últimos años, dejando detrás su etiqueta como trend de redes sociales para convertirse en una costumbre consolidada entre las parejas de Latinoamérica.

A diferencia del anhelado San Valentín, la joven tradición de obsequiar flores amarillas a tu pareja no se limita a un día del año, sino que cuenta con dos fechas distintas que no puedes dejar pasar, dependiendo el hemisferio que habites. ¡Te contamos cómo funciona!

¿Las flores amarillas se regalan el 21 de marzo o el 21 de septiembre?

A pesar de que esta costumbre moderna no está asociada a una celebración oficial en particular, actualmente se ha convertido en un fenómeno cultural y de consumo que se expandió por toda Latinoamérica. No obstante, el día para obsequiar flores amarillas cambia en cada país, dependiendo el sector en el que está ubicado.

Es decir, dado que la práctica popular está asociada al inicio de la primavera, existen dos fechas posibles en las que el público latinoamericano puede obsequiar las famosas flores amarillas y se divide de la siguiente forma:

21 de marzo: Inicio de la primavera en el hemisferio norte, donde México está ubicado.

Inicio de la primavera en el hemisferio norte, donde México está ubicado. 21 de septiembre: Inicio de la primavera en el hemisferio sur, que incluye países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador.

En México, el día oficial para llevar a cabo esta tendencia, es el 21 de marzo. Sin embargo, existen personas que deciden celebrar también durante el 21 de septiembre, dado que sería la “fecha original” del país en el que inició este peculiar detalle colorido.

La telenovela argentina que originó la tendencia de regalar flores amarillas

A principios de los años 2000, la telenovela argentina Floricienta tomó gran popularidad en Latinoamérica gracias a su transmisión internacional por la cadena Disney Channel.

Inspirada en la historia de la Cenicienta, esta telenovela sigue a Floricienta Fazzarino, interpretada por la actriz Florencia Bertotti, una joven soñadora y entusiasta que comienza a trabajar como niñera en la casa de la familia Fritzenwalden, donde vive un romance con el hijo heredero, Federico.

Sin embargo, el verdadero alcance del legado de Floricienta en el mundo latinoamericano llegó con una popular tendencia iniciada en TikTok e Instagram, donde parejas y amistades comenzaron a compartir el obsequio de flores amarillas, mencionando que vivían su “momento Floricienta” en referencia a la canción más popular de la telenovela.

Con una estética de los años 50 y el tono delicado de balada, Flores Amarillas expresa la esencia del personaje que sueña más allá de la cotidianidad, representando la alegría que el amor, la amistad y la compañía traen consigo.

¿Cuál es el verdadero significado de las flores amarillas?

Más allá de la tendencia, las flores amarillas tienen un significado propio que depende del tipo de vínculo que la persona desea celebrar.

Por ejemplo, si se trata de una amistad o nuevas conexiones, este color en flores representa la celebración para el comienzo de una nueva historia, especialmente en la estación de florecimiento primaveral que iniciará en el hemisferio sur este 22 de septiembre, contrario al acostumbrado 21 de septiembre.

En caso de obsequiar flores amarillas a una pareja romántica establecida, el significado tendrá una ligera variación, ya que conmemorará específicamente el deseo de seguir viviendo “nuevos comienzos” en la compañía de esa persona, una elección que se refuerza cada inicio de ciclo.

¿Qué flores amarillas puedes obsequiar y a quién?

Algunas de las opciones de flores amarillas a las que puedes recurrir en esta fecha especial, son:

Girasoles.

Gerberas.

Margaritas.

Crisantemos.

Rosas amarillas.

Tulipanes.

Si bien esta tendencia nació como un hábito entre parejas románticas, la costumbre ha evolucionado en los últimos años y actualmente se extiende a cualquier vínculo, tales como la familia o amistades, con el propósito de celebrar nuevos comienzos, renovación y alegría.