Luego de 10 años, Prime sube de precio: Estos son los otros servicios que han subido en México

El aumento de precio se da luego de un comunicado de Prime México, que ha anunciado que la membresía cambiará de $899 a $945 pesos al año, así como de $99 a $129 pesos al mes.
¿Qué dice el comunicado del aumento de precio en Amazon Prime?
Mediante un comunicado a los usuarios, Amazon Prime México hizo saber sobre el cambio de precio que sería efectuado a partir del 21 de octubre de 2026 en la fecha de renovación de cada usuario.
Amazon Prime se suma como otro servicio que sube de precio en México
Ante este aumento de precio de $30 pesos, Prime se une a otros servicios de suscripción que desde su llegada a México han tenido un aumento de precio de hasta el doble de su precio inicial.
Aquí algunos de los cuales, además, han diversificado sus suscripciones en diferentes categorías:
Netflix
Precio inicial en México en 2011:
- $99 pesos
Precios actuales:
- Plan con anuncios: $119
- Plan sin anuncios: $249
- Plan con 4 pantallas, UHD: $329
Subida de precio de hasta $230 pesos al mes.
HBO MAX
Precio inicial en México en 2021:
- Plan estándar $149
- Plan móvil: $99
Precios actuales
- Plan con publicidad: $119
- Plan Estándar (sin anuncios): $239
- Plan Platino: $299
Subida de precio de hasta $200 pesos al mes.
Disney+
Precio inicial en México en 2020:
- Plan mensual $159
Precios actuales:
- Estándar con anuncios: $149
- Estándar sin publicidad: $249
- Premium con varios perfiles: $319
Subida de precio de hasta $160 pesos al mes.
Paramount
Precio inicial en México en 2021:
- $79 pesos
Precios actuales
- Móvil: $99
- Estándar con anuncios: $129
- Estándar sin anuncios y 4K: $179
Subida de precio de hasta $100 pesos al mes.
Spotify
Precio incial en México en 2013:
- $99
Precios actuales:
- Individual: $139
- Estudiantes: $74
- Duo (dos cuentas premium): $189
- Familiar: $239
Subida de precio de hasta $140 pesos al mes.