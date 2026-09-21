Luego de 10 años, Prime sube de precio: Estos son los otros servicios que han subido en México

Servicios de suscripción en México. Estos servicios han aumentado su precio desde que llegaron a México. (Pexels)

El aumento de precio se da luego de un comunicado de Prime México, que ha anunciado que la membresía cambiará de $899 a $945 pesos al año, así como de $99 a $129 pesos al mes.

¿Qué dice el comunicado del aumento de precio en Amazon Prime?

Mediante un comunicado a los usuarios, Amazon Prime México hizo saber sobre el cambio de precio que sería efectuado a partir del 21 de octubre de 2026 en la fecha de renovación de cada usuario.

Amazon Prime se suma como otro servicio que sube de precio en México

Ante este aumento de precio de $30 pesos, Prime se une a otros servicios de suscripción que desde su llegada a México han tenido un aumento de precio de hasta el doble de su precio inicial.

Aquí algunos de los cuales, además, han diversificado sus suscripciones en diferentes categorías:

Netflix

Precio inicial en México en 2011:

$99 pesos

Precios actuales:

Plan con anuncios: $119

Plan sin anuncios: $249

Plan con 4 pantallas, UHD: $329

Subida de precio de hasta $230 pesos al mes.

HBO MAX

Precio inicial en México en 2021:

Plan estándar $149

Plan móvil: $99

Precios actuales

Plan con publicidad: $119

Plan Estándar (sin anuncios): $239

Plan Platino: $299

Subida de precio de hasta $200 pesos al mes.

Disney+

Precio inicial en México en 2020:

Plan mensual $159

Precios actuales:

Estándar con anuncios: $149

Estándar sin publicidad: $249

Premium con varios perfiles: $319

Subida de precio de hasta $160 pesos al mes.

Paramount

Precio inicial en México en 2021:

$79 pesos

Precios actuales

Móvil: $99

Estándar con anuncios: $129

Estándar sin anuncios y 4K: $179

Subida de precio de hasta $100 pesos al mes.

Spotify

Precio incial en México en 2013:

$99

Precios actuales:

Individual: $139

Estudiantes: $74

Duo (dos cuentas premium): $189

Familiar: $239

Subida de precio de hasta $140 pesos al mes.