¿Qué son Primark y dónde se inaugurarán las nuevas tiendas que traerá Liverpool? (PEXELS)

El Puerto de Liverpool anunció su asociación con las marca irlandesa Primark, para traer las marca de moda internacional a México mediante modelo de franquicia.

Primark cuenta con un catálogo amplio de productos de todo tipo, desde artículos básicos de uso diario hasta tendencias de moda actuales, manteniendo un costo bajo.

Con esto El Puerto de Liverpool ayuda a la expansión de marcas internacionales en territorio mexicano, lo que puede ser atractivo para otras empresas globales.

¿Qué son las tiendas Primark?

Primark, o como nació y se le conoce en Dublín “Penneys”, es una empresa de Irlanda dedicada a la ropa minorista internacional. Fue creada por el empresario irlandés Arthur Ryan, con financiamiento del conglomerado Associated British Foods (ABF).

Este tipo de tiendas, conectan de manera directa a los fabricantes y diseñadores con la clientela a través de sucursales.

Actualmente cuenta con más de 500 tiendas en 19 países alrededor de Europa, Oriente Medio y Estados Unidos; generando más de 80 mil empleos.

¿Qué se vende en Primark?

Dentro de su catálogo de ventas se encuentran las categorías de:

Ropa deportiva.

Mujer.

Hombre.

Niños y niñas.

Bebé.

Hogar.

Belleza.

Colaboraciones, dividida en Cine y televisión, Disney, Colaboraciones de marca, Deporte, Cultura Pop y Videojuegos.

Además de incluir categorías especiales, de acuerdo a la temporada del año.

Asimismo, los productos de bella cuentan con el certificado Leaping Bunny de Cruelty Free International, es decir, cuentan con la ausencia de maltrato animal.

¿Cuándo llegará a México?

Por el momento, no se ha hecho un anuncio oficial sobre los detalles, no obstante, Liverpool anunció que trabajará en conjunto con Primark de manera acelerada para establecer ubicaciones de tiendas, aperturas y crecimientos.

“Más que una llegada de una nueva marca, el acuerdo introducirá una nueva experiencia para que los consumidores mexicanos descubran, combinen y disfruten la moda” compartió Liverpool en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores(BMV).

México se convertirá en su vigésimo mercado internacional, además de su entrada en América Latina, con el objetivo de ampliar su distribución y operaciones de marcas internacionales.