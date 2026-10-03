Estados Unidos vs México: A qué hora juega el Tri y dónde ver EN VIVO el partido de HOY

Este sábado 3 de octubre, la Selección Mexicana tiene una nueva cita con un rival incómodo: Estados Unidos. El duelo amistoso se disputará en Arizona y será una de las pruebas más interesantes para el proyecto encabezado por Rafa Márquez, quien continúa tomando las riendas del Tri.

Y aunque se trata de un partido amistoso, nadie necesita que le expliquen demasiado lo que significa enfrentar a Estados Unidos. La rivalidad ya tiene vida propia y esta vez llegará a su capítulo número 80.

¿A qué hora juega México contra Estados Unidos HOY?

El partido entre Estados Unidos vs México está programado para este sábado 3 de octubre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro tendrá como escenario el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona, casa de los Arizona Cardinals de la NFL.

Así que ya sabes: si la idea era organizar la noche alrededor del futbol, conviene tener lista la botana desde antes de las 8 de la noche, porque el silbatazo inicial promete ponerle sabor a la Fecha FIFA.

¿Dónde ver Estados Unidos vs México EN VIVO?

Para quienes quieran seguir cada minuto del Clásico de Norteamérica, habrá varias opciones de televisión abierta, televisión de paga y streaming.

Canales para ver el partido

La transmisión estará disponible por:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

Además, quienes prefieran verlo por internet podrán recurrir a Claro Sports y Amazon Prime Video.

¿Cómo llegan México y Estados Unidos al partido?

El escenario luce diferente para ambos equipos. Estados Unidos llega con la confianza arriba después de conseguir dos victorias consecutivas durante esta Fecha FIFA.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino derrotó 4-1 a Perú y posteriormente volvió a mostrar contundencia frente a Chile, al que venció 4-2. Es decir, las Barras y las Estrellas llegan con el gol entre ceja y ceja.

Del lado mexicano, el panorama ha sido menos espectacular, aunque tampoco hay motivos para tirar la toalla antes de tiempo. El equipo de Rafa Márquez empató 1-1 contra Colombia y repitió el mismo marcador frente a Perú.

Uno de los temas que ha marcado esta nueva etapa es la apuesta por jugadores jóvenes, una decisión que el técnico ha mantenido durante sus primeras convocatorias. Para este encuentro, además, Gilberto Mora estará disponible después de las dudas que había generado una lesión.

México domina el historial ante Estados Unidos

Aunque Estados Unidos atraviesa un buen momento, el historial de este enfrentamiento todavía sonríe al Tri.

Después de 79 partidos entre ambas selecciones, México suma 38 victorias, mientras que Estados Unidos tiene 24 triunfos y se han registrado 17 empates.

Ahora ambos equipos escribirán una nueva página de una rivalidad que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las más importantes del futbol de Concacaf.