¿Qué es Club Corona, la nueva plataforma que recompensa la pasión de los fans del futbol mexicano?

Club Corona Para participar, los consumidores mayores de edad escanean el código QR. (Corona)

Con más de 35 años patrocinando equipos de la Liga MX, Corona celebra las ocasiones en que el futbol reúne a la afición mexicana y la recompensa mediante su nueva plataforma de lealtad, la cual se llama Club Corona.

Con el futbol en su ADN, Corona, la marca mexicana de cerveza que lleva más de 35 años patrocinando equipos de la Liga MX, da un paso más para reconocer a la afición mexicana con el lanzamiento de Club Corona, una nueva plataforma de lealtad que transforma la manera de vivir el futbol al convertir la pasión en puntos para canjear por premios y experiencias.

“Mira, la relación de cerveza corona y grupo modelo con la ficción del fútbol en México tiene décadas, tiene historia más de 30, 40 años. Y nosotros veíamos que había una oportunidad para volver a conectar esos aficionados con la pasión y asegurar que Corona tenga un rol en el centro. Entonces, llevamos cerca de cinco años preparándonos para este momento, asegurándose de tener las plataformas tecnológicas, la afición del fútbol en México es de cerca de 60 millones de personas. Entonces, creo que los números hablan por sí solo. Nosotros queremos acompañar todos esos momentos donde se estén elaborando el futbol con nuestras marcas y productos”, dijo Alejandro Gutiérrez, Vicepresidente de Direct to Consumer en Grupo Modelo.

¿Cómo funciona Club Corona?

De esta forma, Corona premia a los fanáticos en sus momentos de mayor celebración. Para participar, los consumidores mayores de edad escanean el código QR dentro de la corcholata, se registran en la app TaDa Delivery y eligen a su equipo de la Liga MX.

La mecánica recompensa la emoción en vivo: los puntos se duplican al escanear durante el partido y se triplican en los 5 minutos posteriores a un gol.

Toda esa pasión se refleja en un ranking donde la afición define la tabla de posiciones con su participación; a más escaneos, más sube el equipo y mejores sorpresas recibirá al final del torneo.

Por otra parte, con esta plataforma, Club Corona busca un porcentaje claro de usuarios para que puedan explorar la App y obtener los beneficios que tiene para ellos.

“Estamos en una primera fase exploratoria, estamos poniendo a disposición la mayor parte de nuestras presentaciones para compartir ya con el código que pueden escanear todos los usuarios. Entonces, yo te diría, si nosotros en un principio podríamos llegar a un 5-10% de toda esta población de aficionados, que van a disfrutar de los partidos en estadio, restaurantes o sus segares. Creo que podría ser un gran, gran, gran primer síntoma del futuro, el potencial que tenemos con esta plataforma”, agregó Alejandro Gutiérrez.

Además de cerveza gratis redimible en TaDa Delivery o mediante canje en Modeloramas y tiendas OXXO, los aficionados podrán ganar boletos dobles de sus equipos, pases a la cancha, camisetas oficiales, hieleras de Corona Extra y experiencias exclusivas con los jugadores.

Además, el himno para la campaña es único, ya que es inspirado en un tema de Bobby Pulido y será una de las características principales de esta plataforma.

“Y esto se va a quedar para toda la campaña o tiene empleado ir sacando para otros aquí. La canción principal de la campaña es de Bobby Pulido. Y la verdad, lo único que tuvimos que ver o hacer fue observar cómo se comporta el público mexicano respecto al fútbol. Y en todos los estadios de México nunca falta una canción para apoyar a los equipos. Entonces, lo que hicimos fue buscar una canción que reflejara ese amor, que ahora los equipos y corona quiere devolver a sus aficiones, y pues, posiblemente, esta va a ser la canción principal de la campaña de club corona, entonces, esta etapa de lanzamiento”, concluyó el directivo.

Hoy, Corona hace un tributo a la afición con una de las demostraciones de amor más reconocidas en México: la serenata.

En la campaña que se estrena esta semana, los jugadores de los equipos que patrocina la marca cantan la icónica “Se murió de amor” y, al son de “llévame contigo”, sorprenden a quienes los alientan cada jornada.

Finalmente, este es el inicio de una serie de contenidos que, de la mano de los jugadores, acompañará este lanzamiento y celebrará un amor que por fin es correspondido.