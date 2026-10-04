Mariana Ochoa se convierte en la ganadora indiscutible de La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa es la nueva cuarta temporada de La Casa de los Famosos México Foto: La Crónica

Mariana Ochoa llegó a la gran final de La Casa de los Famosos México 2026 después de protagonizar uno de los recorridos más inesperados de la temporada y, tras la votación del público, se convirtió en la ganadora de la cuarta edición del reality.

La cantante y actriz comenzó la competencia con un panorama complicado. De hecho, fue la primera habitante expulsada de la temporada, pero su historia dentro del programa todavía no había terminado. Gracias al formato de El Exilio, Mariana tuvo una segunda oportunidad y consiguió regresar a la casa.

A partir de entonces, su recorrido cambió por completo.

Mariana Ochoa pasa de la eliminación a la gran final

El regreso de Mariana terminó convirtiéndose en uno de los capítulos centrales de la temporada. La intérprete logró avanzar semana tras semana hasta convertirse en una de las participantes con posibilidades de disputar el premio principal.

En la recta final, además, consiguió un pase directo a la semana definitiva después de ganar la prueba La Boutique, resultado que la convirtió en la primera finalista de la temporada.

Más adelante, Mariana volvió a destacar al convertirse en la última líder de la temporada. La prueba final la disputó frente a Gema Garoa y Ese Pérez y terminó imponiéndose para quedarse con el liderazgo.

¿Quiénes llegaron a la final de La Casa de los Famosos México?

La cuarta temporada llegó a su desenlace con cinco finalistas: Mariana Ochoa, Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez y Memo Schutz.

Antes de la gala definitiva quedaron fuera Yahir y Ernesto Laguardia, quienes ocuparon el sexto y séptimo lugar, respectivamente.

La dinámica de la final comenzó a definir las posiciones de los participantes. Gema Garoa fue la primera en abandonar la casa durante la gala y se quedó con el quinto lugar.

Después, Ese Pérez ocupó la cuarta posición, mientras la competencia continuó entre los habitantes restantes.

¿Cuánto dinero ganó Mariana Ochoa?

El premio anunciado para el ganador de la cuarta temporada fue de 4 millones de pesos, cantidad que estuvo en juego durante la gala final.

La decisión final correspondió al público mediante el sistema de votación establecido por la producción.