MrBeast en "Cómete todo lo que encuentres en un supermercado y gana 1.000.000 de dólares" Mr. Beast rompe su récord de más vistas en 24 horas con un video protagonizado por un mexicano: ¿Cuál es la historia de Juan García? (Redes Sociales)

El popular YouTuber estadounidense MrBeast ha logrado batir su récord personal de visualizaciones en las primeras 24 horas tras el estreno de su más reciente video en YouTube.

El video, centrado en un reto dentro de un supermercado, alcanzó una cifra enorme de reproducciones y generó un gran impacto en redes sociales, especialmente tras darse a conocer la historia de Juan García, el concursante mexicano que terminó entre los ganadores del premio de un millón de dólares.

¿De qué trató el reto del supermercado de MrBeast?

Con su video titulado “Cómete todo lo que encuentres en un supermercado y gana 1.000.000 de dólares”, publicado el pasado 3 de octubre. El desafío inició cuando el creador de contenido compró un supermercado entero e invitó a un grupo de concursantes a vivir dentro del establecimiento, ofreciendo inicialmente 250,000 dólares a la última persona en abandonar el lugar.

Sin embargo, tras cumplir 60 días dentro de la tienda, cuatro participantes se negaban a rendirse. Ante esta situación, MrBeast propuso reabastecer todo el lugar y elevar la bolsa acumulada a un millón de dólares si lograban consumir o vender la totalidad de los alimentos disponibles en la tienda.

Esto dejó al grupo con un total aproximado de 4.3 millones de calorías. Las reglas estipulaban que las calorías que se echaran a perder se descontarían del premio final, aunque se les permitió invitar a personas para colaborar en el consumo y realizar donaciones de comida a causas benéficas.

Tras un encierro de 202 días en el supermercado ubicado en Carolina del Norte, los cuatro finalistas completaron la prueba desperdiciando únicamente 6,614 calorías, lo que les permitió quedarse con el gran premio final de un millón de dólares a repartir.

¿Quién es Juan García, el mexicano ganador del reto?

Entre los participantes que resistieron los 202 días de confinamiento destaca Juan García, un concursante mexicano originario del estado de Hidalgo. Tras superar la prueba de resistencia junto a los otros tres finalistas.

Uno de los momentos más emotivos del episodio ocurrió durante su reencuentro con su esposa al finalizar el encierro en el supermercado.

El hidalguense, quien además de ser ganador del millón de dólares, le entregó un anillo conseguido durante la competencia, en un gesto simbólico para reponer la joya de la cual la pareja tuvo que desprenderse tiempo atrás debido a dificultades económicas, cerrando así más de seis meses de esfuerzo dentro del reto.

¿Cuáles fueron los récords de visualizaciones en YouTube?

El video se convirtió rápidamente en el mayor lanzamiento en la historia del canal.

Según reveló el propio MrBeast, la publicación superó las 70 millones de vistas en sus primeras 24 horas y se posicionó en el primer puesto de rendimiento inicial entre sus últimas 20 entregas.

Con una duración de una hora, la producción acumuló más de mil millones de minutos de tiempo total de reproducción, con un promedio de retención de audiencia superior a los 20 minutos por espectador.

A pesar de este récord en su canal de YouTube, miles de comentarios que calificaron la entrega como su mejor trabajo hasta la fecha, el creador sugirió que aún no ha alcanzado su máximo potencial en la plataforma.