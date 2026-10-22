¿A qué hora abre el Apple de Antara este viernes 23 de octubre? Clientes ya esperan el iPhone Duo

iPhone Duo El nuevo teléfono de Apple sale a la venta en tiendas físicas este 23 de octubre. (Apple)

El iPhone Duo, primer teléfono plegable de Apple, saldrá mañana 23 de octubre en tiendas físicas. Después de que preventa en línea se agotó, asistir a un distribuidor oficial es la única manera de conseguir el nuevo teléfono. Algunas personas parecen ya estarse agrupando en la sucursal de Polanco ubicada en la Ciudad de México.

¿Ya hay fila para el iPhone Duo en Polanco?

La preventa del nuevo iPhone Duo, el cual promete ser el mejor teléfono plegable en el mercado, no duró ni unas horas. Las unidades se agotaron rápidamente y los envíos no volverán a estar disponibles hasta el 22 de enero.

Sin embargo, no por esto estaba del todo perdida la esperanza de conseguir el nuevo teléfono el día de su estreno. Apple reservó una cantidad limitada de teléfonos para vender a través de sus tiendas flagship. Lo bueno de esto es que aquellas personas interesadas no deberán agendar una cita previa. Sólo tienes que acudir con tiempo a una de las sucursales autorizadas. Lo malo de esto es que las personas ya comienzan a formarse y, al igual que con la preventa, las unidades podrían agotarse a unas horas de que abran las tiendas.

El teléfono sólo se distribuirá en tiendas Apple Store, distintas a las MacStore que encontramos en muchos centros comerciales del país. Sólo existen dos Apple Store en México, ambas en Ciudad de México:

Una se encuentra adentro del centro comercial Vía Santa Fe , ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, colonia Lomas de Santa Fe , alcaldía Cuajimalpa.

, ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3800, colonia , alcaldía Cuajimalpa. La otra está en el exterior del centro comercial comercial Antara, ubicado sobre Avenida Ejército Nacional 843 de la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En la primera será más difícil acampar debido a que se encuentra adentro de la plaza, la cual cuenta con varias entradas que por supuesto cierra en la noche. Por lo mismo, se espera que muchos se dirijan a la sucursal de Antara.

Ya han comenzado a circular imágenes de personas acampando afuera de la tienda. Aunque algunas de estas podrían estar hechas con Inteligencia Artificial, sí se reporta que hay personas a la espera y es posible que hoy por la noche se unan más.

Así Apple Antara esperando el iPhone Duo. Foto tomada el miércoles 21 de octubre ba las 9 PM https://t.co/LGKN57Sb9f — Jose Antonio Ponton (@japonton) October 22, 2026

Las dos Apple Store de la capital contarán con un horario especial para este 23 de octubre. Abrirán a las 8:00 horas de la mañana y cerrarán a las 20:00 horas. Con unidades limitadas, lo más probable es que el nuevo teléfono se agote mucho antes del cierre.