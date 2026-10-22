Batalla legal por el libro “Todo a la luz” acusan censura tras resolución del IMPI por el texto sobre la historia de Gloria Trevi (Cuartoscurto / X: @karladelacuesta)

La batalla legal entre la cantante mexicana Gloria Trevi y la editorial Penguin Random House ha escalado a nivel judicial tras la publicación del libro “Todo a la luz”, escrito por Karla de la Cuesta.

El conflicto surge a partir de una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que ordenó retirar copias y sancionar a la editorial por incluir referencias e imágenes de la intérprete de “Pelo suelto”, medida que diversos sectores han catalogado como una forma de censura.

¿El IMPI incurre en actos de censura previa?

El 27 de junio de 2026, el IMPI impuso a Penguin Random House Grupo Editorial una multa de 5,000 UMA (equivalente a 542,850 pesos) al considerar no autorizado el uso del nombre artístico y fotografías de Gloria Trevi dentro de la obra de Karla de la Cuesta. Asimismo, ordenó a la empresa abstenerse de utilizar la imagen de la cantante en futuras publicaciones sin su consentimiento.

Ante esto, la organización ARTICLE 19 catalogó esta medida como un hecho preocupante, señalando que la prohibición no se limita a una fotografía o página específica, sino que establece una restricción generalizada.

La organización reconoce que el derecho a la propia imagen debe protegerse; sin embargo, sostiene que debe ponderarse frente a la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de información de interés público.

Entre las principales críticas, ARTICLE 19 argumenta que la resolución del IMPI:

Desconoce excepciones legales : Omite lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que contempla el uso de imágenes sin autorización cuando existen fines informativos, periodísticos o de interés público.

: Omite lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, que contempla el uso de imágenes sin autorización cuando existen fines informativos, periodísticos o de interés público. Cuestiona el lucro indirecto : Cuestiona que el organismo considere un beneficio comercial indirecto por el simple hecho de que el nombre y las fotografías de la artista figuren en un libro destinado a la venta.

: Cuestiona que el organismo considere un beneficio comercial indirecto por el simple hecho de que el nombre y las fotografías de la artista figuren en un libro destinado a la venta. Genera un efecto inhibitorio: Advierte que este tipo de sanciones podría disuadir a periodistas, autores y editoriales de investigar o publicar sobre figuras públicas por temor a enfrentar procesos legales costosos.

Ante tal panorama, ARTICLE 19 solicitó a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que revise la impugnación y valore la libertad de expresión, el acceso a la información y el carácter periodístico de la obra.

¿Qué acciones legales tomó la editorial Penguin Random House?

Quetzalli de la Concha, representante legal de Penguin Random House Grupo Editorial, confirmó que la empresa presentó una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la resolución del IMPI.

“Estamos viendo un hecho lamentablemente histórico y es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha convertido en un órgano de censura”, afirmó De la Concha.

El litigio inició en 2024 cuando el equipo legal de Gloria Trevi solicitó detener la distribución del libro en todos sus formatos. La editorial recordó que, en un principio, el IMPI había levantado las medidas provisionales al reconocer que Trevi es una figura pública y que frenar la circulación de la obra vulneraría el derecho de la sociedad a estar informada.

Por su parte, Enrique Calderón, editor del libro bajo el sello Grijalbo, enfatizó que la publicación aborda un tema de alto interés público respaldado por documentos judiciales, testimonios y la investigación de la autora sobre el caso del clan Trevi-Andrade.

“Karla de la Cuesta no nos entregó un libro de opinión, ni de ajuste de cuentas, ni una venganza por escrito. Nos entrega un testimonio de vida. Intentar cerrarle la puerta a este libro es como callar una voz que decide romper el silencio como víctima”, argumentó Calderón, aclarando que la obra no busca dañar la imagen de la cantante, sino relatar los hechos ocurridos.