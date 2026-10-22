Eclipse 2027: ¿por qué le llaman el “Eclipse del Siglo”, cuándo será y por cuáles países pasará?

Eclipse del siglo Las pirámides de Guiza, en Egipto, bajo un eclipse total de Sol, un fenómeno astronómico que ha despertado interés mundial por el llamado "Eclipse del Siglo" de 2027, el cual será visible de forma total en una franja que atravesará el norte de África y parte de Oriente Medio. (Pexels)

El próximo 2 de agosto de 2027, millones de personas podrán presenciar uno de los eventos astronómicos más importantes de las próximas décadas: un eclipse total de Sol cuya fase de totalidad alcanzará hasta 6 minutos y 23 segundos, la más larga visible sobre tierra firme durante todo el siglo XXI.

Esa duración es una de las principales razones por las que el sitio especializado en astronomía Space.com lo ha bautizado como el “Eclipse del Siglo”.

Además, será el eclipse total más prolongado que podrá observarse hasta el año 2114, cuando otro fenómeno similar lo superará.

Otro factor que lo hace excepcional es que la trayectoria de la sombra de la Luna cruzará regiones con una probabilidad muy baja de nubosidad, especialmente el desierto del norte de África, incluidas las pirámides de Egipto, lo que incrementa las posibilidades de disfrutar el espectáculo en condiciones casi perfectas.

¿Por cuáles países pasará el Eclipse 2027?

La franja de totalidad recorrerá aproximadamente 257 kilómetros de ancho y atravesará tres continentes.

Los países donde podrá observarse el eclipse total son:

España (sur de Andalucía y Gibraltar)

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

El eclipse, asimismo, será visible de forma parcial en buena parte de Europa, África, Medio Oriente y algunas zonas del sur de Asia.

¿Por qué Egipto será uno de los mejores lugares para ver el eclipse de 2027?

Uno de los puntos más privilegiados para presenciar el evento astronómico será Luxor, Egipto, donde la totalidad durará alrededor de 6 minutos y 20 segundos, prácticamente el máximo del eclipse.

La ciudad, considerada uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo, alberga monumentos como los templos de Karnak y Luxor, así como el Valle de los Reyes y el templo funerario de Hatshepsut, todos muy cerca de la trayectoria de la sombra lunar.

Las condiciones meteorológicas también juegan a favor de esta región, ya que en agosto el porcentaje histórico de nubosidad es prácticamente de 0 por ciento, de acuerdo al sitio Space.com.

¿Se verá el Eclipse 2027 en México?

Por desgracia, México no estará dentro de la trayectoria del eclipse total ni parcial, por lo que el fenómeno no será visible desde territorio nacional.

Tras el histórico eclipse total del 8 de abril de 2024, los mexicanos tendrán que esperar hasta el 30 de marzo de 2052.

¿Cómo observar un eclipse solar de forma segura?

La NASA advierte que no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada, excepto durante los breves minutos de totalidad de un eclipse total, cuando la Luna cubre por completo el disco solar.

Para observar las fases parciales recomienda utilizar lentes para eclipses o visores solares que cumplan con la norma ISO 12312-2.