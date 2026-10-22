Exatlón México 2026 ¿Quién gana La Villa 360 hoy 22 de octubre? (Exatlón México)

Esta noche será una competencia decisiva para ambos equipos, puesto que en la Zona de Peligro se definirá a la primera atleta confirmada para el Duelo de Eliminación del próximo domingo. Además, los equipos se disputarán las comodidades de La Villa 360. Aquí te contamos quién gana este jueves 22 de octubre en Exatlón México.

¿Quién gana La Villa 360 hoy, jueves 22 de octubre, en Exatlón México?

Los Azules han despertado y el día de ayer ganaron La Supervivencia I, mientras que la Medalla Varonil se la llevó Hirochi, por lo que el espíritu de los zafiros se encuentra listo para enfrentarse al equipo Rojo. Ante los continuos triunfos, se espera que el equipo Azul sea el ganador de La Villa 360.

Parece ser que la suerte se ha invertido en Exatlón México, ya que los Azules durante esta semana han mantenido una racha de victorias que los Rojos no se pueden explicar, por lo que Heliud ha intentado ser el líder de su equipo y solucionar los conflictos que puedan afectar las competencias.

No obstante, las tensiones dentro de Exatlón no son propias de un solo equipo, puesto que tanto los Rojos como los Azules se enfrentan a conflictos internos debido a mala comunicación entre sus integrantes. Aunque también se ha observado que cada día tratan de mejorar las dinámicas entre compañeros.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 22 de octubre?

La batalla por La Villa 360 de este jueves 22 de octubre se podrá observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO; también se podrá ver en la página web de TV Azteca.

A su vez, se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.