Horror en CDMX (1941): la historia de Felícitas Sánchez, la “Ogresa de la Roma”

Felicitas Sánchez, la Ogresa de la Roma Los crímenes de la mujer veracruzana en la capital del país (Imagen ilustrativa Crónica Digital)

El 8 de abril de 1941, un problema de drenaje en la colonia Roma llevó a la policía capitalina hasta una historia que sacudiría a la sociedad mexicana. Entre los residuos que obstruían una tubería apareció el cráneo de un niño pequeño. Las sospechas apuntaron pronto a Felícitas Sánchez Aguillón, una partera cuyo nombre quedaría asociado para siempre con uno de los casos más oscuros de la historia criminal de la capital del país.

La prensa la bautizó como la “Ogresa de la Roma” y la “Trituradora de Angelitos”. El descubrimiento ocurrió en el inmueble ubicado en el número 9 de la cerrada de Salamanca, en la Colonia Roma.

¿Qué hizo la Ogresa de la Roma?

El dueño de una tienda de abarrotes, solicitó la intervención de trabajadores para solucionar el atasco recurrente de las cañerías. Al revisar el conducto, encontraron una masa de materia orgánica en descomposición mezclada con materiales médicos ensangrentados.

La policía recibió el aviso y los reporteros de La Prensa llegaron al lugar. Las primeras indagaciones condujeron a Sánchez Aguillón, quien ocupaba unas habitaciones en el edificio. Según las crónicas de aquellos días, durante la inspección se encontraron fotografías de bebés, agujas, velas y un cráneo humano en el departamente de ‘La Ogresa’ de la Colonia Roma.

La combinación de aquellos indicios convirtió una investigación local en un escándalo nacional. Las autoridades comenzaron a indagar las actividades de la mujer, mientras los periódicos difundían versiones sobre abortos clandestinos, entrega de recién nacidos a otras familias y presuntos asesinatos de menores.

¿Quién era Felícitas Sánchez Aguillón?

Originaria de Cerro Azul, Veracruz, y nacida alrededor de 1890, Sánchez Aguillón se dedicó a la enfermería y la partería. Tras una separación matrimonial, se estableció en la capital, donde atendía a mujeres que acudían a ella por embarazos y complicaciones relacionadas con la gestación.

Su actividad quedó bajo sospecha por la práctica de abortos clandestinos y por las acusaciones de intermediación en la entrega de bebés. La prensa sostuvo que algunos niños que no encontraba dónde colocar terminaban muertos. Sin embargo, las versiones difundidas durante la investigación no permiten establecer con certeza el número de víctimas que se le atribuyeron. Sin embargo, versiones periodísticas de la nota roja manejaban “más de cien”.

La detención de Felícitas Sánchez, “La Ogresa de la Roma”

La policía detuvo a Sánchez Aguillón el 11 de abril de 1941, después de que intentara escapar. También fue investigado un plomero que reconoció haber recibido dinero por reparar las tuberías y guardar discreción sobre sus trabajos.

El caso adquirió una dimensión que rebasó los tribunales. En el México de aquella época, la maternidad ocupaba un lugar central en los discursos sociales y familiares. Las acusaciones contra una mujer dedicada a interrumpir embarazos provocaron una reacción especialmente virulenta, alimentada por los titulares sensacionalistas.

La opinión pública parecía haber dictado sentencia antes de que concluyera el proceso. Sin embargo, los investigadores enfrentaban un obstáculo, que partía en demostrar cada uno de los delitos atribuidos a la partera, lo cual no lograron comprobar y salió de prisión pagando una fianza por el único delito que se le comprobó, la violación de las disposiciones sobre inhumación.

¿Qué pasó con Felícitas Sánchez, “Ogresa de la Roma”?

Su salida de prisión no apagó el escándalo. La mujer quedó expuesta al rechazo social, perdió su negocio, conocido como La Quebrada, y pasó a ser identificada por los apodos que la prensa había convertido en su marca pública.

El 16 de junio de 1941, Felícitas Sánchez Aguillón no aguantó la condena social. Murió por suicidio tras ingerir una sobredosis de Nembutal, según los relatos de la época. Dejó cartas dirigidas a su pareja y a sus abogados.