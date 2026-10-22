Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 22 de octubre

Jueves 2x1 Ticketmaster HOY: lista completa de conciertos y eventos con promoción este 8 de octubre

Para muchos, ir a conciertos en México se ha convertido en un lujo. Pero cada semana, hay un día que rompe esa lógica: el famoso “Jueves 2x1” de Ticketmaster, una promoción que permite comprar dos boletos al precio de uno… y que este 22 de octubre de 2026 vuelve a encender la conversación entre fans.

La dinámica es sencilla, pero la demanda no lo es. Durante un solo día, la plataforma libera una lista de eventos seleccionados —desde conciertos hasta teatro— donde los usuarios pueden acceder a esta oferta limitada.

Jueves 2x1 Ticketmaster: Promociones hoy jueves 22 de octubre

Conciertos

Abel Pintos – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Adolescentes Orquesta – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Alizzz – Pabellón del Palacio de los Deportes (México)

– Pabellón del Palacio de los Deportes (México) Alive, una fiesta en el tiempo – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Andrés Koi – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Andrés Obregón – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Arde Bogotá – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Arturo Sandoval – Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Bad Gyal – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) Bengala – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Caloncho – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Carlos Macías – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Christian Sands – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Collage – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Congreso Mundial del Mariachi – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) / El Cantoral (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) / El Cantoral (México) Coro Acardenchado – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Cumbia Ciudad – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) David Bisbal – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) / Auditorio Nacional (Ciudad de México) Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Elefante – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Estela Núñez – Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Estela Núñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Fernando Delgadillo – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Flamencura – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Grupo Compay Segundo – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Helado Negro – Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México) I Love Dance – Auditorio Banamex (Monterrey) / Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México)

– Auditorio Banamex (Monterrey) / Estadio Alfredo Harp Helú (Ciudad de México) Jacinto – Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey)

– Foro Corona Monterrey (Col. Centro Monterrey) Jarocho SON – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Jerry Rivera – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) José María – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Jesse & Joy – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Jorge Muñiz – Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Kapo – Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Telmex (Zapopan) / Auditorio Banamex (Monterrey) Kalimba – La Maraka (México)

– La Maraka (México) La Bruja de Texcoco – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) La Cantadera – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La Caravana del Rock and Roll – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) La Caravana del Amor – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) La Gusana Ciega – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) Leire Martínez – Teatro Metropólitan (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey)

– Teatro Metropólitan (México) / Escenario GNP Seguros (Monterrey) Liquits – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Ángeles Negros – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) Los Cafres – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Los De Aguilera – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Los Terrícolas – La Maraka (México)

– La Maraka (México) LP – Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan)

– Escenario GNP Seguros (Monterrey) / Auditorio Telmex (Zapopan) Majo Aguilar – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) María José – Auditorio Banamex (Monterrey)

– Auditorio Banamex (Monterrey) María León – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Matisse – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Napoleón – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Navidad con The Beatles – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Nicho Hinojosa – La Maraka (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– La Maraka (México) / Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Nuestros Boleros de Cantina. Carlos Carreira y Salvador Aponte. – El Cantoral (México)

– El Cantoral (México) Pedro Fernández – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Pim Pau – El Cantoral (Mexico)

– El Cantoral (Mexico) Pimpinela – Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Auditorio Nacional (Ciudad de México) Porter – Teatro Diana (Guadalajara)

– Teatro Diana (Guadalajara) RaiNao – Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México)

– Lunario del Auditorio Nacional (Ciudad de México) Ricardo Montaner – Auditorio Telmex (Zapopan)

– Auditorio Telmex (Zapopan) Rubio – Auditorio BB (México)

– Auditorio BB (México) Serbia – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Tatiana – La Maraka (México)

– La Maraka (México) The Big Band Experience ¨Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller¨ – La Maraka (México)

– La Maraka (México) TIMO – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Trágico Ballet “25 Aniversario” – La Maraka (México)

– La Maraka (México) Trendline Utopía Tour – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Un Aplauso para el Amor – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) Urbano Fest – Pepsi Center (México)

– Pepsi Center (México) Yolanda Del Río – Escenario GNP Seguros (Monterrey)

Teatro

12 Princesas en Pugna – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Amigos Intocables – Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México)

– Teatro Centenario Coyoacán (Ciudad de México) Ánimas del purgatorio – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Bonsái – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Born in Amerika – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) Calaveritas – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Caleidoscopio de Movimiento y Tradición – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Coco Tributo Musical y Teatral – Teatro Ferrocarrilero (México)

– Teatro Ferrocarrilero (México) Como quieras... ¡Perro Ámame! – Teatro Virginia Fábregas (México)

– Teatro Virginia Fábregas (México) D’mente – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Defendiendo al cavernícola – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Descubriendo a Cri Cri – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Dracula (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Cadáver de la Novia Movie Concert – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) El Diario de Ana Frank – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El diario de un loco (Teatro Hidalgo) – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) El espíritu del gran lago – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) El Juego Que Todos Jugamos – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) El Mago de Oz, Musical (Teatro Tepeyac) – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El Puente de los recuerdos – Teatro San Jerónimo Independencia (México)

– Teatro San Jerónimo Independencia (México) El Sótano – Teatro Renacimiento (México)

– Teatro Renacimiento (México) Elefante, Ópera en espacio mínimo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) En la Madre, nació el gran villano – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Flamenco Outcasts. Surcando las fronteras de lo jondo – Teatro Varsovia (Ciudad de México)

– Teatro Varsovia (Ciudad de México) Historias de la Huasteca – Teatro Sergio Magaña (México)

– Teatro Sergio Magaña (México) La Dama De Negro – Teatro 11 de Julio (México)

– Teatro 11 de Julio (México) La Gaviota – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) La Muerte De Un Viajante – Teatro Rafael Solana (México)

– Teatro Rafael Solana (México) La Nota – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) La obscenidad de la carne. – Teatro Broadway (Cuauhtémoc)

– Teatro Broadway (Cuauhtémoc) La Rumba – Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México)

– Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma (Ciudad de México) La señora de la Radio – Teatro Sergio Magaña (México)

– Teatro Sergio Magaña (México) Las Andanzas de la Catrina – Telón de Asfalto (México) / Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Telón de Asfalto (México) / Teatro Xola Julio Prieto (México) Las Leonas – Teatro Fernando Soler (México)

– Teatro Fernando Soler (México) Las niñas y los niños de papel – Foro A Poco No (México)

– Foro A Poco No (México) Leyendas de Terror – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Leyendas Mexicanas Del Terror 2 – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Lo peor de mis amigos – Teatro Milán (México)

– Teatro Milán (México) Los monólogos de la vagina – Nuevo Teatro Libanés (México)

– Nuevo Teatro Libanés (México) Matilda El Musical – Centro Cultural Teatro I (México)

– Centro Cultural Teatro I (México) Mentidrags – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Mentiras El Musical – Teatro Aldama (México)

– Teatro Aldama (México) Mentiras la Gira – Teatro Galerías (Zapopan)

– Teatro Galerías (Zapopan) Monstruos el Musical – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Nacahue: Ramón y Hortensia – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) No es otra telenovela mexicana – Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México)

– Teatro SOGEM Wilberto Cantón (México) NOSOTROS ÍBAMOS A CAMBIAR EL MUNDO – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Nuestra ísla – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México – Sala Silvestre Revueltas (México)

– Sala Silvestre Revueltas (México) Orquesta Nacional de Jazz – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Paco de Miguel – Teatro Metropólitan (México)

– Teatro Metropólitan (México) Perfume De Gardenia – Teatro San Rafael (México)

– Teatro San Rafael (México) Por Temor A Que Cantemos Libres – Teatro Sergio Magaña (México)

– Teatro Sergio Magaña (México) Puras Cosas Maravillosas – Foro Lucerna (México)

– Foro Lucerna (México) Qué desastre de función – Teatro Jorge Negrete (México)

– Teatro Jorge Negrete (México) Razones para decirte adiós – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Ride The Cyclone México – Teatro Xola Julio Prieto (México)

– Teatro Xola Julio Prieto (México) Slavas Snowshow – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Sobreviví al Apocalipsis Zombi – Foro A Poco No (México)

– Foro A Poco No (México) Somos el enemigo – Teatro Sergio Magaña (México)

– Teatro Sergio Magaña (México) Sor-presas – Teatro Hidalgo (México)

– Teatro Hidalgo (México) Terror en Tlatelolco – Centro de Convenciones Tlatelolco (México)

– Centro de Convenciones Tlatelolco (México) Thriller “Tributo a Michael Jackson”, especial Día de Muertos – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Toc Toc – Teatro Royal Pedregal (México)

– Teatro Royal Pedregal (México) Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Tuna España – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Mexico) Un Cuento de Navidad, el señor Scrooge – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Un vuelo musical a través del tiempo – Teatro Benito Juárez (México)

– Teatro Benito Juárez (México) Una Flor en cada amor – Foro A Poco No (México)

– Foro A Poco No (México) Xandul, Estación Melancolía – Teatro Sergio Magaña (México)

Familiares

Cenicienta – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) El traje nuevo del emperador – Telón de Asfalto (México)

– Telón de Asfalto (México) Hansel y Gretel – Teatro Tepeyac (México)

– Teatro Tepeyac (México) Magos Joe Y Moy – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Thriller, Halloween show & costume contest, Michael Jackson – Foro Red Access (México)

Especiales

Cirque Du Soleil ECHO – Gran Carpa Soleil en Plaza Patria (Guadalajara)

– Gran Carpa Soleil en Plaza Patria (Guadalajara) La Nena Sin Tabú – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Nicho Hinojosa – Foro Red Access (México)

– Foro Red Access (México) Festival Fado México – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Piaf Sinfónico – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México)

– Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (México) Qualia, Ciencia de la consciencia – El Cantoral (México)

– El Cantoral (México) Tributo a José José, Chess Malo y La Nave Del Olvido – Foro Red Access (México)

Deportes

Siempre Steelers Watch Party – Forum Hipódromo de las Américas (Ciudad de México)

¿Cómo funciona el Jueves 2x1?

La mecánica es sencilla y muy clara:

La promoción solo está disponible durante el jueves

Aplica únicamente en eventos seleccionados

Se activa directamente en la plataforma oficial

El beneficio se refleja al momento de la compra

No hay sorteos ni códigos complicados: si el evento participa, el descuento se aplica automáticamente

Eso sí, hay una regla no escrita que todos los fans conocen: los boletos vuelan en cuestión de horas.