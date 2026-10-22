Lego confirma su set de Daft Punk 'Alive Tour' ¿Cuándo saldrá y qué precio tendrá? (Lego / RobotRock)

El día de hoy Lego ha confirmado que ha escuchado a sus fans y llevará a cabo la propuesta del set inspirado en el escenario del ‘Alive Tour’ de Daft Punk. La banda de música electrónica y la compañía de bloques de juguetes se asociaron para una colaboración que no solo incluirá el set. La idea fue presentada en la plataforma Lego Ideas y cuenta con el apoyo de más de 10 mil votos.

¿Cómo será la colaboración de Lego y Daft Punk?

De acuerdo a Lego, su colaboración con Daft Punk será multiplataforma, ya que no solo será el set del icónico escenario del ‘Alive Tour’, sino que también abarcará más productos, contenido y experiencia de marca. Por lo que para el lanzamiento han hecho un cortometraje de 49 segundos.

En este video la banda aparece en su forma de minifiguras de Lego que siguen un ladrillo holográfico a través de un paisaje misterioso. Incluye una musicalización inspirada en sus álbumes ‘Discovery’ y ‘Human After All’. El cortometraje ya está disponible en la página web de Lego.

Diseño de RobotRock inspirado en el escenario de Daft Punk en el "Alive Tour" del 2007 Lego ha aclarado que el diseño del fan no es el producto final que se venderá en tiendas (RobotRock)

¿Cómo se originó la idea del set de Lego con Daft Punk?

La idea del set de Daft Punk pertenece al usuario “RobotRock” y en el 2020 ganó en el concurso mundial “Música para nuestros oídos”, aunque no fue seleccionado para convertirse en un set oficial de Lego Ideas; sin embargo, en el 2025 la marca anunció que la idea se llevaría a revisión.

De acuerdo al diseñador “RobotRock”, su proyecto inició en el 2020 como una colaboración entre padre e hijo durante el confinamiento por el Covid-19. Debido a que ambos eran fans de Daft Punk, decidieron combinar sus gustos por la música de la banda y su amor por Lego.

Padre e hijo crearon un set de 2000 piezas, mientras que su hijo de 8 años se encargó de construir un prototipo con los bloques que tenían en casa; “RobotRock” lo desarrolló digitalmente.

¿Cuándo saldrá y qué precio tendrá el Lego de Daft Punk?

Por el momento, Lego solo ha confirmado que sí se llevará a cabo el set de Daft Punk, pero no ha dicho fecha oficial de lanzamiento, ni qué precio tendrá. Aunque, de acuerdo al anuncio de la compañía, se podría esperar que sea lanzado el siguiente año.