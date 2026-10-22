LEGO y Daft Punk anuncian colaboración: así será el set inspirado en su legendaria gira Alive 2007

LEGO y Daft Punk llegarán a México: así será el set inspirado en su legendaria gira Alive 2007

El fenómeno de Daft Punk durante su gira Alive 2007, con aquella espectacular pirámide iluminada, se volvió tan icónico que innegablemente todos sabemos reconocerlo. Ahora, uno de los montajes más emblemáticos de la música electrónica podría tener una nueva versión pieza por pieza gracias a una colaboración entre el dúo francés y LEGO.

El Grupo LEGO y Daft Punk anunciaron una alianza que conectará los universos de la música, el diseño y la construcción. Se contemplan productos, contenidos y experiencias para los seguidores de ambas marcas, aunque la primera gran noticia es la creación de un proyecto inspirado en el legendario concierto de 2007 el cual avanzará hacia su desarrollo como set oficial.

La colaboración también busca recuperar uno de los sellos más reconocibles del dúo: sus personajes robóticos. Así, los fans podrán acercarse a su universo desde otra perspectiva y con los bloques de construcción.

El concierto de Daft Punk que será un set de LEGO codiciado

El origen de este set nació en LEGO Ideas, la plataforma donde los seguidores presentan sus propios diseños y buscan el respaldo de la comunidad para convertirlos en productos oficiales.

El proyecto fue creado por Patrick Harboun, quien desarrolló la idea junto con su hijo en Luxemburgo durante el confinamiento. Ambos compartían su afición por Daft Punk y las construcciones de LEGO, una combinación que terminó por llamar la atención de miles de personas.

La creación ganó el Gran Premio del desafío Music to Our Ears de LEGO Ideas en 2020 y, posteriormente, reunió los 10 mil seguidores necesarios para avanzar dentro de la plataforma.

Luego de esto, la maqueta del escenario piramidal de Daft Punk durante Alive 2007 pasará a la siguiente etapa de desarrollo para convertirse en un set oficial. La propuesta todavía no es el producto definitivo, por lo que sus dimensiones, número de piezas, precio y fecha de lanzamiento no se han confirmado.

La noticia representa un reconocimiento al trabajo de la comunidad de fans, capaz de llevar una idea nacida en casa hasta una colaboración con dos nombres de peso en la cultura popular.

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La alianza también tuvo una presentación a la altura de la identidad visual de Daft Punk. En un video promocional, las minifiguras de los músicos siguen un ladrillo rojo de LEGO que las conduce a un entorno futurista, donde estructuras holográficas comienzan a aparecer a su alrededor.

La secuencia termina con los personajes frente a una consola construida con piezas LEGO, una escena que combina la estética tecnológica del dúo con el espíritu creativo de la marca.

La música también juega un papel central. El video incorpora fragmentos de “Voyager”, incluida en el álbum Discovery de 2001, y “Human After All”, tema que da nombre al disco publicado en 2005.

La elección de ambas canciones conecta distintas etapas de la trayectoria del grupo y refuerza la idea de que la colaboración no se limita a fabricar figuras: busca trasladar parte de su identidad sonora y visual a un nuevo formato.

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Aunque el anuncio ya es oficial, todavía quedan detalles pendientes. El proyecto inspirado en Alive 2007 apenas entrará en su fase de desarrollo, así que no hay información confirmada sobre su precio, disponibilidad, número de piezas o fecha de venta.

Lo que sí adelantaron las marcas es que la colaboración continuará durante 2027, con nuevas propuestas que podrían incluir experiencias y contenidos relacionados con la música y la cultura.

Por ahora, el escenario piramidal es el gran protagonista. Para quienes crecieron escuchando Discovery o recuerdan la potencia visual de Alive 2007, la posibilidad de reconstruir ese espectáculo en casa ya es motivo suficiente para desear conseguir esta colaboración.