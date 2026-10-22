Mansión de Juan Gabriel en Florida: ¿A quién la heredó y en cuánto la venden?

Mansión de Juan Gabriel sale a la venta. Por casi 40 millones de dólares, se ha puesto a la venta la antigua mansión de "El Divo de Juárez". (Wikimedia Commons, Facebook)

La antigua mansión del cantante mexicano Juan Gabriel, ubicada en Southwest Ranches, Florida, volvió a captar la atención del mercado inmobiliario estadounidense después de que sus actuales propietarios anunciaran su venta por 38.9 millones de dólares, una cifra que supera cuatro veces el precio que pagaron por el inmueble en 2022.

La propiedad, adquirida por el “Divo de Juárez” también fue motivo de una controversia familiar tras su fallecimiento, debido a que había sido transferida a uno de sus hijos antes de su muerte. Actualmente, la residencia fue transformada en un complejo de lujo que cuenta con instalaciones deportivas, piscinas y espacios recreativos distribuidos en casi cuatro hectáreas de terreno.

¿A quién le heredó Juan Gabriel su mansión en Florida?

La residencia fue transferida a Iván Aguilera, uno de los hijos de Juan Gabriel, en 2015, un año antes del fallecimiento del cantante, ocurrido el 28 de agosto de 2016. De acuerdo con registros inmobiliarios citados por Mansion Global, el compositor adquirió la propiedad en 1995 y posteriormente, en 2015, la puso a nombre de su hijo Iván Aguilera.

Sin embargo, la transferencia provocó una disputa familiar en 2017, cuando Joao Aguilera, otro de los hijos del Divo de Juárez, presentó una demanda contra su hermano, al cuestionar la autenticidad de la firma de su padre en los documentos correspondientes. El proceso judicial buscaba que la propiedad regresara al patrimonio del intérprete, aunque la demanda fue retirada en diciembre de ese mismo año, según reportó Univision.

¿Cuánto cuesta la mansión de Juan Gabriel en Florida?

La propiedad se encuentra actualmente a la venta por 38.9 millones de dólares, de acuerdo con el anuncio publicado el pasado 7 de octubre por la inmobiliaria Coldwell Banker Realty. La residencia está ubicada en el número 13920 de Stirling Road, en Southwest Ranches, una zona residencial del condado de Broward, al norte de Miami.

El precio representa un incremento de 29.9 millones de dólares respecto a su última compraventa, realizada en junio de 2022, cuando una sociedad de responsabilidad limitada adquirió el inmueble por nueve millones de dólares. Desde entonces, los nuevos propietarios realizaron diversas remodelaciones que convirtieron la antigua residencia del cantante en un complejo similar a un resort privado. La cifra actual corresponde al precio solicitado y no a una venta concretada.

¿Qué lujos tiene la antigua mansión de Juan Gabriel?

La antigua propiedad del intérprete de Querida cuenta con una extensión de aproximadamente 3.9 hectáreas, distribuidas en seis edificaciones independientes. Entre ellas destacan una residencia principal con cinco habitaciones, una casa de huéspedes con otras tres habitaciones y un complejo deportivo de aproximadamente 975 metros cuadrados, equipado con una cancha profesional de baloncesto.

De acuerdo con la inmobiliaria encargada de comercializar la mansión, el complejo también dispone de las siguientes instalaciones:

Dos piscinas estilo resort, una de ellas equipada con cascadas.

Gimnasio privado, sauna, baño de vapor y sala de masajes.

Casa club con bar, cine privado y estaciones de videojuegos.

Cancha de baloncesto techada con vestidores y balcón para espectadores.

Estanques ornamentales, incluido uno con peces koi y puente de madera.

Jardines con árboles frutales y senderos que conectan las distintas construcciones.

Garaje climatizado con capacidad ampliable mediante elevadores para vehículos.

La renovación representa una transformación considerable respecto a la finca que Juan Gabriel habitó durante años. Ahora, diez años después de su fallecimiento, la propiedad se encuentra entre las residencias más costosas anunciadas en Southwest Ranches, superando el precio de 22.5 millones de dólares que anteriormente encabezaba el mercado inmobiliario de esa localidad.

La propiedad puede consultarse en el anuncio inmobiliario de Coldwell Banker, donde aparecen sus características, fotografías y precio de venta.