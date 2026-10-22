MLB anuncia avance exclusivo de ‘Avengers: Doomsday’ en el Juego 1 de la Serie Mundial 2026: fecha y horario del Brewers vs Rays

Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays El Juego 1 Brewers vs Rays de la Serie Mundial 2026 transmitirá avance exclusivo de ‘Avengers: Doomsday’.

El popularmente llamado Clásico de Otoño está más cerca que nunca con una edición histórica que enfrentará a los Milwaukee Brewers de la Liga Nacional contra los Tampa Bay Rays de la Liga Americana, conjuntos que disputarán su primer título de la Serie Mundial MLB a partir de esta semana.

Sin embargo, no es ése el único detalle que ha encendido el entusiasmo de los fanáticos y fanáticas del beisbol, sino que la MLB también reclutó al público seguidor del célebre MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) al anunciar que transmitirá un avance exclusivo de Avengers: Doomsday durante el Juego 1 de la ansiada contienda, por lo que cientos de fans —poco familiarizados con el deporte— han comenzado a preguntarse: ¿dónde, a qué hora y cómo ver el nuevo adelanto?

Fecha y hora para ver el adelanto de Avengers: Doomsday en la Serie Mundial 2026, anunciado por la MLB

La Serie Mundial 2026, que enfrenta a Milwauke Brewers vs Tampa Bay Rays —campeones de la Liga Nacional y la Liga Americana de Beisbol—, arrancará con el Juego 1 programado para el 23 de octubre en el terreno del American Family Field, casa de los Cerveceros.

The Milwaukee Brewers and Tampa Bay Rays will face off in the 2026 World Series! This is the 4th time since 2000 where the World Series matchup will be between each league’s top seed 👀 https://t.co/pKErHt8mfj — MLB (@MLB) October 20, 2026

Es decir, este viernes los fanáticos y fanáticas de Marvel tendrán un nuevo avance de Avengers: Doomsday, la producción más ambiciosa del estudio al llevar a cabo el crossover de súperheroes más grande visto en el cine; sin embargo, la hora exacta del lanzamiento del tráiler es desconocida, ya que el beisbol no cuenta con un “medio tiempo” como otros deportes.

A pesar de ello, puedes mantenerte al tanto de su transmisión a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México; este es el horario en el que iniciará el Juego 1 de Brewers vs Rays esta Serie Mundial 2026 y, durante su desarrollo, el adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday podría ser liberado en alguna de las pausas realizadas entre las entradas del juego.

Opciones para ver el Juego 1 Brewers vs Rays de la Serie Mundial, donde se estrenará avance de Avengers: Doomsday

Según especulaciones en redes sociales, el presunto adelanto de Avengers: Doomsday en realidad se trata de un clip extendido que mostrará una “escena de beisbol” que se ha hablado constantemente entre los y las fans.

Something’s coming … Tune in to World Series Game 1 for an exclusive preview of Avengers: Doomsday In theaters everywhere December 18 https://t.co/Uaj1aUbhAU — MLB (@MLB) October 22, 2026

Dicho suceso presuntamente tendría a Ben Grimm, Johnny Storm y a Steve Rogers como protagonistas, quienes asistirían juntos a un partido de beisbol. Sin embargo, la llegada de Doctor Doom al Edificio Baxter provocará que La Mole y la Antorcha Humana se apresuren a enfrentarse a Victor, mientras Steve observa desde lejos junto a su hijo.

A menos de dos meses del estreno del magno crossover de Marvel, no es una sorpresa que el estudio encienda los motores para intensificar su campaña de marketing, por lo que si deseas ser una de las personas que vean la transmisión en vivo del avance, podrás hacerlo a través de las siguientes opciones:

Televisión abierta: Canal 9.

Canal 9. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: FOX One, Disney+ Premium, ViX y MLB TV.

El regreso de los Héroes más fuertes del Planeta es uno de los eventos más ansiados de este universo de cómics en el cine, por lo que Marvel Studios continuará alimentanto el entusiasmo de sus fans más fieles.