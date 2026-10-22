¿Quién es Richard LA? El influencer mexicano reclama 50 mdd al gobierno de Trump tras ser baleado por ICE (@richardla18/Pexels)

El mexicano, junto con sus abogados, presentaron una reclamación al gobierno de Estados Unidos tras recibir un disparo de agentes federales durante un operativo ejecutado en octubre de 2025.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al mexicano de embestir vehículos policiales y agredir a un agente federal, el juez desestimó la situación y determinó que los derechos de Richard LA fueron vulnerados, no obstante, el gobierno de Donald Trump apeló esta decisión.

¿Quién es y a qué se dedica Ricard LA?

Carlos Ricardo Parias, conocido como Ricard LA, es un un creador de contenido mexicano de 45 años que publicada videos y transmisiones diarios en Tik Tok de operativos migratorios y situaciones que afectan a la comunidad latina en Los Ángeles, California.

Su cuenta de Tik Tok alcanza los 125.8 mil seguidores, acumula más de 191 mil me gusta; su video más visto en la plataforma supera las 446 mil visualizaciones, donde busca gente escondida en los campos agrícolas en los Camarillo en California, este lugar ha sido una de los escenario más fuerte de los operativos de del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En 2025, agentes del ICE le dispararon en el codo durante un intento de arresto en el sur de Los Ángeles, California; asimismo, reportes señalan que la bala rebotó e impactó con la mano de uno de los agentes.

Actualización del caso

Tras la situación, Richard presentó un reclamo por 50 millones de dólares estadounidenses el pasado martes 20 de octubre. Actualmente, a pesar de que los cargos hacia Carlos fueron desestimados, continúa bajo la custodia de las autoridades de Estos Unidos.

“No debería estar detenido. Todos los cargos penales que se presentaron en su contra han sido desestimados” explicó Carlos Jurado, abogado del influencer mexicano, en una entrevista con medios.