César Montes: dron alcanza tren donde viajaba el Lokomotiv en Rusia

El tren donde viajaba el futbolista César Montes fue alcanzado por un dron en Rusia Foto: Especial

Momentos de tensión fueron los que vivió el futbolista mexicano César Montes durante su regreso a Moscú la noche de este 25 de octubre, ya que el tren en el que viajaba con el Lokomotiv fue alcanzado por fragmentos de drones en la región rusa de Vorónezh en lo que fue una jornada de ataques registrados en territorio ruso.

El defensa sonorense y el resto de la plantilla resultaron ilesos. Sin embargo, el episodio dejó daños en el convoy y pasajeros heridos, mientras las autoridades reportaron víctimas mortales y lesionados en distintos puntos de la región.

¿Qué pasó con César Montes y el Lokomotiv de Moscú?

De acuerdo con la información oficial, el equipo regresaba a la capital rusa después de disputar un partido contra el Rostov del Don, correspondiente a la Liga Premier de Rusia, que terminó con una derrota de 2-0 para el Lokomotiv.

Durante el trayecto ferroviario, el convoy fue alcanzado por fragmentos de drones cuando atravesaba la región de Vorónezh. Según los reportes difundidos por medios de comunicación, los daños se produjeron en un vagón distinto al que ocupaban los futbolistas y el cuerpo técnico.

La emergencia obligó a interrumpir el viaje. Mientras se atendía la situación, integrantes del equipo médico del Lokomotiv auxiliaron a pasajeros afectados en otros vagones.

Posteriormente, los jugadores continuaron su traslado a Moscú por carretera. El club confirmó que toda la delegación llegó a salvo a su centro de entrenamiento y retomó la preparación para sus próximos compromisos deportivos.

¿Qué dijo el Lokomotiv sobre el incidente?

Después de que la noticia se difundiera, el Lokomotiv de Moscú confirmó que todos los integrantes de su delegación habían regresado a salvo a sus instalaciones.

El club informó que la plantilla ya había comenzado a prepararse para sus siguientes partidos de liga y Copa de Rusia. De esta manera, la institución descartó que hubiera jugadores o integrantes del cuerpo técnico lesionados por el incidente.

¿Quién es César Montes, el futbolista mexicano que juega en Rusia?

César Montes, conocido como el “Cachorro”, es un defensa central originario de Hermosillo, Sonora, y seleccionado mexicano. Inició su carrera profesional con los Rayados de Monterrey, antes de continuar su trayectoria en el fútbol europeo.

En España jugó con el Espanyol de Barcelona y la UD Almería. En septiembre de 2024 se incorporó al Lokomotiv de Moscú, equipo con el que compite en la Liga Premier rusa.