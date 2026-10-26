Colisión: ¿Cuándo llega a su fin la historia de sueños, familia e inclusión en HBO?

HBO Colisión La novela también presenta personajes que aportan nuevas dimensiones emocionales a la trama. (HBO)

La primera novela mexicana de HBO Max, Colisión, estrena sus últimos cinco episodios este 26 de octubre, por lo que nos espera más drama a través de nuestras pantallas.

En medio de una historia marcada por secretos y conflictos familiares, la actriz comparte su experiencia al interpretar a Paloma, un personaje con el que encuentra importantes similitudes.

¿Cuándo llega a su fin la serie Colisión de HBO?

Tras siete semanas de secretos, traiciones y enfrentamientos familiares, Colisión, la primera novela mexicana de HBO Max, llega este 26 de octubre a su desenlace con el estreno de los episodios 35 al 39.

Desde su lanzamiento el pasado 7 de septiembre, la producción ha desarrollado una historia en la que el poder, la ambición y las relaciones humanas ponen a prueba las lealtades de sus protagonistas.

Con un elenco encabezado por Macarena Achaga y Margarita Rosa de Francisco, la novela también presenta personajes que aportan nuevas dimensiones emocionales a la trama.

Entre ellos se encuentra Paloma, interpretada por Ximena Palacios, una joven inteligente, alegre y creativa que sueña con convertirse en una gran diseñadora de modas.

En entrevista con La Crónica, Ximena compartió su experiencia al interpretar a Paloma, las similitudes que encuentra entre ambas y la importancia de que las personas con discapacidad puedan verse representadas en las historias que llegan a la pantalla.

Ximena Palacios y los sueños que comparte con Paloma

Al hablar de su personaje, Ximena Palacios describe a Paloma como una joven inteligente y divertida que “ama a su familia, disfruta la vida, le gusta mucho tejer, diseñar y sueña con ser una gran diseñadora de modas”. Una personalidad llena de entusiasmo y aspiraciones que la actriz reconoce también en su propia historia.

Uno de los rasgos más particulares de Paloma es la manera en que habla de sí misma. Ximena explica que su personaje utiliza la expresión “síndrome de OP” para transmitir una idea que define su forma de ver la vida: volar alto. Para ella, estas palabras reflejan la felicidad y el carácter vivaz de una joven que disfruta ser quien es.

Esa forma de vivir y de perseguir sus aspiraciones también conecta a la actriz con su personaje. “Somos muy parecidas, muy inteligentes, soñadoras y trabajamos mucho para lograr nuestros sueños”, comparte Ximena, quien encuentra en Paloma una personalidad con la que se identifica dentro y fuera de la pantalla.

La importancia de la inclusión en la pantalla

La participación de Ximena en Colisión también pone sobre la mesa la importancia de contar historias que incluyan a personas con discapacidad y les permitan tener personajes con distintas aspiraciones, relaciones y proyectos de vida.

Al hablar sobre el significado de interpretar a Paloma, la actriz destacó el valor de que las producciones audiovisuales incorporen a personas con discapacidad, “para que todos nos veamos representados”.

En la novela, Paloma es una joven que disfruta la vida, tiene una relación cercana con su familia y busca construir su futuro a través del diseño de modas. Sus sueños y su personalidad ocupan un lugar importante dentro de su historia, una perspectiva que permite mostrar experiencias de vida diversas en la ficción.

Fuera de la pantalla, Ximena también tiene claras algunas de las metas que desea alcanzar. Durante la conversación compartió que quiere continuar su carrera como actriz, seguir con su preparación profesional y, en algún momento, convertirse en maestra para enseñar actuación a niñas y niños con y sin discapacidad.

Su deseo de compartir lo que ha aprendido refleja la importancia que otorga al desarrollo personal y a la posibilidad de que otras personas también encuentren oportunidades para perseguir sus propias aspiraciones.

¿De qué trata la serie Colisión de HBO?

Basada en las obras No le hagas caso a tu hija y Cumplí tu condena, de Corín Tellado, Colisión cuenta la historia de Belén (Margarita Rosa de Francisco) y Zoé (Macarena Achaga), madre e hija que se convierten en rivales tras la muerte de Miguel Ángel Robles (Leonardo Daniel), líder del imperio empresarial familiar.

Cuando Zoé regresa a México desde Londres para reclamar el legado de su padre, descubre que Belén ha tomado el control de la compañía. Lo que comienza como una disputa por el poder pronto revela conflictos más profundos, relaciones ocultas y preguntas sobre las verdaderas circunstancias de la muerte del empresario.

Producida por Telemundo Studios para HBO Max, la novela reúne 39 episodios y contó con más de 165 locaciones reales en México y Londres, así como la participación de más de 150 actores.

Con sus últimos cinco episodios disponibles a partir del 26 de octubre, Colisión llega al cierre de una historia que combina el melodrama con el misterio.

En ese universo, personajes como Paloma también encuentran espacio para compartir sus propias historias y recordar que los sueños, los vínculos familiares y las aspiraciones personales forman parte de las experiencias que merecen ser contadas.