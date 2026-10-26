Dictan sentencia a Chris Brown tras ataque con botella en club nocturno en 2023 ¿Cuál será el castigo para el artista? (EFE)

El cantante estadounidense Chris Brown logró evitar el ingreso a prisión este lunes 26 de octubre, luego de ser sentenciado por agredir a un productor musical con una botella de tequila dentro de una discoteca en Londres hace tres años.

¿Qué sentencia le impusieron a Chris Brown?

El artista de 37 años fue condenado a ocho meses de prisión con suspensión de la pena durante un año, tras declararse culpable del delito de alteración del orden público derivado de la agresión. Esta medida implica que Brown no pisará la cárcel durante los próximos 12 meses, a menos que reincida o cometa un nuevo delito en ese lapso.

“El uso repetido de una botella de vidrio de esa manera, y de forma particular apuntando a la cabeza, resultó ser claramente peligroso, pues conllevaba el riesgo latente de infligir una lesión mucho más grave de la que finalmente se sufrió”, señaló el juez Tony Baumgartner durante la audiencia en el tribunal.

A pesar de la gravedad de la agresión, el magistrado consideró que no se cumplían los criterios para decretar prisión inmediata, argumentando la aceptación explícita de culpabilidad por parte de Brown y la presencia de diversas circunstancias atenuantes en el caso.

¿Cómo ocurrieron los hechos en el bar de Londres?

El incidente se registró en la pista de baile de Tape, un exclusivo club nocturno ubicado en el glamuroso barrio de Mayfair, en Londres, Inglaterra. Según las grabaciones de las cámaras de seguridad exhibidas durante el proceso, se observa el momento en que el cantante es apartado de la víctima, su antiguo amigo Abraham Diaw, tras haberlo golpeado en dos ocasiones en la cabeza con la botella.

El ataque, ocurrido en febrero de 2023, provocó que Diaw fuera trasladado a un hospital local, donde posteriormente fue dado de alta tras recibir atención médica por heridas en la cabeza y en la rodilla.

Toda la evidencia en video y los testimonios del caso fueron mostrados ante el Tribunal de la Corona de Southwark.