Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Villa 360 hoy 26 de octubre? (@exatlonmx)

Arranca la semana 10 de Exatlón México 2026 este lunes 26 con los duelos por la ventaja y La Villa 360 entre el equipo Rojo y Azul. Aquí te presentamos los detalles del programa.

La semana anterior estuvo llena de victorias para los Celeste, sin embargo, podría ser la oportunidad del equipo Esmeralda para reponerse en el inicio de la semana.

Predicción de ganadores de La Villa 360

Basado en los resultados que ambos equipos obtuvieron la anterior semana en la competición de deportes, los Azules llegarían con una mayor ventaja a este duelo por su reciente estadía en La Villa 360, además de sus victorias en cadena en la semana 9 de la competición. No obstante, la pérdida de una competidora podría descolocar al equipo.

Mientras que el equipo Rojo podría luchar por volver a alcanzar la cima esta semana, esta sería una excelente oportunidad ya que La Villa 360 les otorgaría un mejor descanso y alimentación que les otorgará cierta ventaja en próximas competiciones.

Ambos equipos necesitan concentrarse, trabajar en equipo y no perder la mente del juego, dejando de lado todos los problemas de la semana pasado y poner su mayor esfuerzo en este inicio de semana.

Posible ganadores de La Villa 360: Azules.

Este resultado no está confirmado, por lo que te recomendamos estar al pendiente de los canales oficiales de Exatlón México.

¿Quién salió eliminada en la semana nueve de Exatlón?

A pesar de tener una excelente semana, en la recta final de la semana con el duelo de eliminación el equipo Azul perdió ante el equipo Rojo, lo que ocasionó la salida de la atleta Gina Torres, quinta eliminada del reality de deportes.

Asimismo, Valeria Payén de los Escarlatas, quien ingresó como refuerzo para el equipo el 12 de octubre, tuvo que abandonar la competencia por una lesión el pasado viernes 23 de octubre.

Horario y dónde ver Exatlón México hoy 26 de octubre

El horario para ver el duelo por La Villa 360 y la ventaja en Exatlón México hoy 26 de octubre será a las 18:30 horas y estará disponible en la plataforma de streaming Disney+, además de la página web de tv Azteca y en el canal de televisión abierta de Azteca Uno.

Igualmente, algunos programas anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Exatlón México.